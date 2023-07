Le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République, a eu un entretien avec la Directrice Générale du Millenium Challenge Corporation (MCC), à Washington

En mission aux États-Unis, le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République, M. Abdourahmane CISSE, par ailleurs Président du Conseil d’Administration du Millenium Challenge Account Côte d’Ivoire, s’est entretenu, le vendredi 21 juillet 2023, à Washington, avec la Directrice Générale du Millenium Challenge Corporation (MCC), Mme Alice ALBRIGHT.

À cette occasion, le Ministre Abdourahmane CISSE a présenté la vision de développement du Président Alassane OUATTARA et sollicité un second Programme Compact du MCC pour la Côte d’Ivoire, afin d’accompagner cette vision dont l’objectif est de créer une croissance forte et inclusive, d’améliorer le capital humain, de créer davantage d’emplois pour les jeunes et de poursuivre la mise en œuvre de réformes attractives en faveur du secteur privé.

Pour le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République, le soutien du MCC à la Côte d’Ivoire, à travers le Programme Compact, est inestimable car il permet de financer trois programmes clés que sont le renforcement de l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, l’employabilité de la jeunesse ainsi que l’amélioration du réseau routier national et de la mobilité urbaine.

La Directrice Générale du Millenium Challenge Corporation, Mme Alice ALBRIGHT, a, pour sa part, salué le partenariat fructueux entre le MCC et la Côte d’Ivoire, et exprimé sa reconnaissance au Ministre Abdourahmane CISSE pour la qualité des échanges.

Notons qu’au cours de son séjour à Washington, le Ministre Abdourahmane CISSE a également échangé avec le Vice-Président des opérations de Compact du MCC, Cameron ALFORD.

Les échanges ont porté sur l’état d’exécution du Programme Compact du Millenium Challenge Corporation (MCC) actuel, d’un montant de 536,74 millions de dollars US, ainsi que sur la nécessité d’accélérer les discussions en vue de la signature d’un Programme Compact régional dans le secteur de l’énergie.