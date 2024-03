Le ministre Sidi Touré anime le deuxième afterwork de la communauté libérale

La fondation Friedrich Naumann a servi de cadre à la deuxième édition de l’afterwork de la communauté libérale animé par le président Sidi Touré Tiémoko, président du Centre d’Etudes prospectives (CEP) et dont le thème central était « Abidjan, capitale mondiale du libéralisme 2024 ». Dès l’entame de l’afterwork, le directeur pays de la fondation Friedrich Naumann, Magloire N’déhi, a fait la genèse du libéralisme en Côte d’Ivoire et les grands combats.

Plusieurs évènements prévus entre mai et juillet 2024. A sa suite, le président du CEP, le ministre Sidi Touré a entretenu les partisans sur les grands évènements libéraux qui auront lieu en 2024 à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire. « Abidjan accueillera le congrès mondial de IFLRY qui est la Fédération Internationale des Jeunesses Libérales), en mai 2024. Il y aura un atelier de formation des jeunes leaders africains membres de ALYF (Réseau Libéral de la Jeunesse Africaine) prévus également en Mai 2024. Quant à l’Assemblée Générale du Réseau Libéral Africain, il aura lieu en juillet 2024. Le prochain sommet RENEWPAC 2024, qui se tiendra à Abidjan en décembre 2024 » s’est satisfait le président du CEP.

A en croire le ministre Sidi Touré, le fait qu’Abidjan abrite les principales activités du Libéralisme pourrait permettre à la Côte d’Ivoire d’accéder à divers postes dans les instances dirigeantes du mouvement international libéral.

Selon le conférencier, la vision de l’Internationale Libérale est centrée sur la promotion et la protection des valeurs libérales partout dans le monde, à travers la défense de la démocratie et des droits de l’homme, l’économie de marché, la durabilité environnementale, le multilatéralisme et la coopération internationale.