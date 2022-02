Le président Bissau-Guinéen affirme que Le coup d’état est lié à la drogue

J’étais en plein conseil des ministres avec tous les membres du gouvernement, y compris le Premier ministre, quand on a été attaqué par de l’armement très lourd. (…)

Je peux vous assurer qu’aucun camp n’est lié à cette tentative de coup d’Etat, c’est une chose isolée. Mais c’est lié aux gens qu’on a combattus. La corruption et le narcotrafic. C’est lié à ça.

Ce n’est pas qu’une tentative de coup d’état mais pour tuer le président de la République et tout le cabinet.” Ce petit pays lusophone d’Afrique de l’ouest, considéré comme une plaque tournante de trafic de drogue en provenance d’Amérique du Sud.

Une dizaine d’autres trafiquants de différentes nationalités – des Colombiens, des Vénézuéliens, des Sénégalais et des Nigériens notamment –, appréhendés en septembre 2019 et dont certains sont condamnés à 14 ans de prison ferme, purgent leur peine dans une prison construite par l’ONUDC, l’Office des Nations unies contre les drogues et le crime, qui lutte contre le trafic en Afrique centrale et de l’ouest.

