Le projet de loi de révision de la constitution en Côte d’Ivoire a été adopté par les parlementaires avec un taux de 88,53%.

Le mardi 25 juillet 2023, les deux chambres du parlement ivoirien se sont réunies en congrès à Abidjan pour adopter définitivement le projet de loi de révision de la constitution de la République de Côte d’Ivoire. Sur les 340 parlementaires votants, 301 ont voté en faveur de l’adoption du projet (88,53%), 35 ont voté contre (10,29%) et 04 se sont abstenus (1,18%). Le vote s’est déroulé au scrutin secret sous la présidence d’Adama Bictogo, le président du congrès.

Le groupe parlementaire du Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), le parti de Laurent Gbagbo, a appelé ses membres à voter contre le projet de loi de révision de la constitution. En revanche, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), dirigé par Henri Konan Bédié, a appelé ses parlementaires à voter en faveur du projet, sous réserve de la mise en œuvre de certains points d’accord.

Le parti au pouvoir, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), majoritaire au parlement, a naturellement soutenu l’adoption du projet de révision constitutionnelle.

Après le vote, Adama Bictogo, le président de l’Assemblée nationale, s’est félicité des innovations apportées par la révision constitutionnelle, qui, selon lui, mettent le parlement en phase avec les exigences d’un parlement moderne. Il a également salué l’esprit de famille parlementaire parmi ses pairs.

Le président ivoirien Alassane Ouattara avait annoncé le projet de révision constitutionnelle devant le parlement réuni en congrès le 25 avril précédent. Cette révision vise principalement à instaurer deux sessions ordinaires au parlement et à organiser les élections des députés et des sénateurs. L’objectif est de favoriser l’efficacité dans l’examen et l’adoption des projets de lois soumis par le gouvernement, en alignant les périodes de travail parlementaire sur celles du travail gouvernemental.