Le régime d’Alger revoit et corrige l’hymne algérien au grand dam de Paris

Tenez-vous bien ! le capo en chef du régime d’Alger a signé un nouveau décret présidentiel qui rétablit un couplet de l’hymne national algérien faisant référence à la France, et qui avait été « retiré » en 1986 pour des considérations politiques de l’époque (vagues d’attentats qui avaient secoué l’Hexagone, crise morale, politique et économique, et corrélativement l’arrivée du FIS comme acteur politique majeur e Algérie).

Ces évènements avaient fait que, le gouvernement français de cette période avait procédé au rétablissement des visas d’entrée pour les non-résidents de la communauté européenne. La mesure fut vécue comme une offense au Maghreb et plus particulièrement en Algérie qui aussitôt établissait la réciprocité. Aussi pour assouplir la tonalité de ces rapports pour le moins houleux, le gouvernement algérien sous la présidence de Chadli Bendjedid et du premier ministre Abdelhamid Brahimi (fev 1986/nov 88) par décret, supprimait le couplet de la discorde.

Cela dit, le décret présidentiel 23-195 du 21 mai 2023 modifiant et complétant le décret 86-45 du 11 mars 1986, paru au journal officiel n°36 du 24 mai dernier, stipule donc pour en rester dans l’officiel pur et dur « made in Algeria » que « l’hymne national est exécuté, chant et musique, dans ses cinq couplets » lors des commémorations officielles en “présence du président“ de la République. Amusons-nous du retour dans le passé nostalgique des séniles d’Alger ! Le couplet naguère supprimé et aujourd’hui remis à nouveau, faisait explicitement référence à la France en tant que colonisateur de l’époque.

Il affichait la détermination de la révolution de se libérer de son joug et disait littéralement traduit, accrochons-nous ! « Ô France ! Le temps des palabres est révolu. Nous l’avons clos comme on ferme un livre. Ô France ! Voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. Prépare-toi ! Voici notre réponse. Le verdict, notre révolution le rendra. Car nous avons décidé que l’Algérie vivra. Soyez-en témoin ! Soyez-en témoin ! Soyez-en témoin ! », les fameux « achhadous » de la fin.

La raison soi-disant en était que l’hymne national algérien “Qassaman“ (Nous jurons !) était le seul au monde qui puisse comporter la mention d’un autre pays. Ce même couplet avait été supprimé du manuel scolaire de la cinquième année du primaire. Cela avait provoqué de violentes protestations collectives et de surcroit fortement médiatisés.

Moudjahidines et enfants de martyrs, avaient crié haro sur les auteurs de ce sacrilège. Ceux-ci furent d’ailleurs virés et interdits définitivement d’exercice. Le manuel en question avait été aussitôt retiré et un autre livre avec l’hymne national dans son intégralité l’avait remplacé. Suite à cela le conseil du gouvernement créa une nouvelle commission chargée de la lecture et de la vérification permanente des manuels scolaires.

Cela dit, le décret autorise l’exécution d’une partition réduite de l’hymne national, suivez le regard sans crainte et sans reproche, au cours de cérémonials appropriés, de communications solennelles ou de discours du président à la nation et des cérémonies officielles en sa présence ainsi que lors de visites officielles des chefs d’Etat et des personnalités de même rang, hôtes de l’Algérie, où l’hymne national est exécuté après celui du pays étranger.

Si l’on comprend bien l’hymne algérien re-confectionné made in “séniles d’Alger“ ne concerne que les Algériens. Une manière comme une autre de maintenir la culture de la haine du Français qu’on inculque à l’Algérien dès son plus jeune âge pour ne pas dire à la naissance, quand ce n’est pas génétique.

Cette situation qui intervient en pleine escalade des tensions entre les la France et l’Algérie si elle prête à rire de par son ridicule qui malheureusement ne tue pas ses auteurs, pousse à bien des interrogations. En effet, il est comme qui dirait, les brèves mamours à titre de lune de miel entre la Macronie et l’Est de l’Eden ont semble-t-il vite fait d’être consommées.

Il n’y a pas donc, de quoi en faire une descendance. Ce serait comme la tuer dans l’œuf. Et au regard des reports à tire-larigot de visites présidentielles algériennes en France on ne peut que constater que le couple de cygnes bégaye et bat de l’aile. Serait-ce déjà le fameux chant du cygne ?