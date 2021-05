Législatives 2021 à GUEYO : l’honorable Yao Yao lazare apporte son soutient à Ble Sahi

L’honorable Yao Yao lazare, député maire de Buyo, un homme effacé, très discret, leader incontournable du peuple baoulé en zone forestière, allant jusqu’en Guinée forestière. Il est un homme apprécié et écouté par la base, toujours à coté des militants, le. maître de la mobilisation des militants du PDCI-RDA en zone forestière.

Les législatives dans la circonscription électorale de Gueyo reprennent le 12 juin prochain. L’honorable Yao Yao lazare était le mercredi 12 mai au chevet du PDCI-RDA de Gueyo où il a apporté un fort soutien au candidat du PDCI-RDA, Ble Sahi. Il a réuni toute la chefferie baoulé, les leaders des femmes et des jeunes des 91 villages et campements baoulé de la circonscription électorale, à Konankro, premier campement baoulé de Gueyo, autour du chef central nanan Konan Kouadio Joseph.

Au cour de cette rencontre, le député maire de Buyo a scellé l’union sacrée des fils et filles du PDCI-RDA. Ce qui a conduit au retour des certains Cadres qui avaient viré au RHDP dont les plus importants, le premier adjoint au maire Dago Tegbeu, l’ex suppléant de l’honorable Ble Sahi, monsieur Kouassi Kouadio et le clou, le ralliement du candidat indépendant monsieur Akaffou, issu des rangs du PDCI-RDA qui s’engage désormais à accompagner le candidat du PDCI-RDA dans cette nouvelle compétition électorale et fera campagne au coté de Ble Sahi.

Avec ce grand coup de l’honorable Yao Yao lazare, nous affirmons avec conviction que le candidat du PDCI-RDA roule désormais en roue libre.

《Nous remercions l’honorable Yao Yao lazare, très discret mais qui travaille à réunir les militants du PDCI-RDA dans l’ouest 》affirme monsieur Kouame, secrétaire général de section.

