Législatives 2021: Guibéroua, un candidat conteste les résultats des votes, la justice saisie

Le candidat de la coalition EDS-PDCI dans la circonscription N° 068, Guiberoua, Dignago, Galebré semble ne pas partager sa défaite proclamée par la CEI.

Dr. Christophe Blé, médecin de l’ancien président Laurent Gbagbo, candidat pour le compte de l’alliance PDCI-EDS à Guébéroua dans un message vidéo consulté affirme que les résultats de Galebré ont été entachés de graves irrégularités.

Il a fait savoir que suite au fait que les résultats de Dignago n’ayant pas été, ni proclamés, ni compilés, la CEI locale et les représentants des candidats ont donc décidé de suspendre la compilation et la proclamation des résultats provisoires.

Dr. Christophe Blé a martelé que c’est à la surprise générale, alors que les acteurs étaient encore enfermés dans les locaux de la sous-préfecture, là où la CEI a été délocalisée pour la circonstance pour relever les cas de fraudes que la CEI centrale a annoncé à la télévision nationale la candidate RHDP vainqueur.

“Je suis habité par une profonde tristesse, parce que mon adversaire (Belmonde Dogo ndlr) direct qui est une femme pour qui l’honneur a foutu le camp, parce qu’elle voulait forcément être députée et s’est donnée tous les moyens légaux et illégaux jusqu’au vol et au bourrage des urnes. Quant à moi, j’ai confiance en la justice de notre pays c’est pourquoi j’ai entamé une procédure en commettant un huissier pour constater les faits et mon avocat va saisir toutes les juridictions qu’il faut”.

Koaci

