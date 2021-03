Législatives 2021/ Hambak avait voulu défier Yasmina Ouégnin à Cocody

A votre avis, Qu’aurait donné ce duel entre le chef du Gouvernement, Hamed Bakayoko et Yasmina Ouégnin lors des élections législatives du 06 mars 2021 ?

Interrogé à Séguéla par le quotidien pro-gouvernemental, le premier magistrat de la localité sus-indiquée, révèle que pour la députation, le chef du Gouvernement visait la circonscription de Cocody, réputée acquise à la députée sortante, Yasmina Ouégnin et candidate à sa propre succession.

« Il m’a aimé et je l’ai aimé également. Son père vivant disait que c’est moi le père. Regarder tout ce qu’il y a ici, c’est son œuvre. Même l’aéroport en chantier était l’une de ses luttes pour permettre aux cadres de pouvoir prendre l’avion pour se rendre à Séguéla pendant les week-ends. Malheureusement, il est parti. Il venait ici. Même quand il a été nommé Premier ministre, il est venu dire merci aux parents pour la confiance que le Président de la République venait de lui accorder. Il voulait être candidat à Cocody, je lui ai dit non. Va retirer ta candidature, ce qu’il a fait. Et c’est moi qui lui ai dit d’être candidat à la Séguéla commune. J’ai également demandé à son grand frère Amadou Soumahoro d’être candidat dans la sous-préfecture. »

