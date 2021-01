Législatives 2021: ”l’opposition lutte pour le report des élections au 31 Mars” Adiko

Après la rencontre avec la Commission Electorale Indépendante (CEI), le parti de Bédié relève que le chronogramme par l’Institution en charge des élections sera difficile à appliquer.

François-Roland Adiko, Secrétaire chargé des élections du Pdci-Rda s’explique : « se conformer au chronogramme établi va être difficile parce que nous sommes sortis du dialogue politique et au lendemain, on espérait souffler un peu lorsqu’ils ont lancé le chronogramme. Ce chronogramme est difficile à appliquer parce que les années passées, 2016 ; 2018 on a eu environ 80 jours pour prépayer les élections, alors que cette fois-ci, nous avons une vingtaine de jours. Il faut déposer les dossiers, les traiter et les envoyer à la Cei, c’est tout ça qui va être difficile. On a déjà discuté, lors du dialogue politique où on a demandé de repousser la date. Il aurait été intéressant, dans le cadre du dialogue politique, qu’il repousse la date de quelques jours. On aurait pu fixer les élections à la fin du mois de mars par exemple, ça nous aurait donné une vingtaine de jours ».

La CEI et le Gouvernement ont fixé les élections législatives au 06 mars prochain quand l’opposition milite pour un report et propose la date du 30 mars 2021.

Par ailleurs, Henri Konan Bédié, a nommé le député Doho Simon son Conseiller Technique du Président du Parti, chargé du Développement.

Koici

Comments

comments