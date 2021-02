Législatives 2021: Michel Gbagbo réplique à Alpha Yaya Touré

” Si je suis pauvre, c’est parce que mon père ne m’a pas appris à voler l’argent du contribuable, sinon je serais classé parmi les plus riches du pays après 10 ans gestion du pouvoir d’Etat par mon père Laurent Gbagbo.Nous n’avons pas la culture de vol de deniers publics. Laurent Gbagbo nous a enseigné à être des hommes intègres. Il nous a appris à nous batailler pour avoir de quoi à manger. Il ne nous a appris à prendre des milliards dans la caisse de l’Etat, l’argent du contribuable ivoirien pour dire qu’on est riche. Il ne nous a appris à quémander de l’argent pour survivre. L’intégrité, l’honneur, la dignité, l’amour, voilà des mots qui frappent à nos oreilles à chaque fois que notre père nous prodige des conseils de père quand nous étions encore enfants. Et ces mots continuent de sonner à mes oreilles, devenu grand. Pour la campagne législative à Yopougon de Gbagbo, la citadelle imprenable du FPI, ne t’inquiète pas, nous allons mobiliser tout Yopougon sans gros et grands moyens et Yopougon nous donnera la victoire au soir du 6 mars 2021. Seul le terrain nous dira qui pèse quoi et qui vaut quoi à Yopougon. Mes lêkês sont prêts”.

