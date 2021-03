Législatives 2021/ Sikensi: le contenu des urnes a été brûlé hier à GOMON

Bien que les différents acteurs politiques aient sensibilisés à plusieurs reprises sur les violences pendant ces élections, il y’a toujours des oreilles dure qui ne comprennent pas le message et sèment toujours le trouble.

Hier nuit, la chaîne de la ville de Sikensi (Sikensi Tv) informait du fait que plusieurs urnes ont étés saisies dans la sous préfecture de Gomon et leur contenu a été brûlé. Les auteurs de cet acte n’ont pas pu être identifiés. Alors que tous les yeux étaient braqués sur la sous préfecture en attendant la proclamation des résultats qui tardait (jusqu’à 23h10 aucun résultat connus), les bulletins de Gomon n’arriveront jamais à la sous préfecture car, ils ont étés détruits.

Heureusement, on ne note aucun blessés, ni aucune perte en vie humaine. Des comportements qui doivent être éradiqués et on conseillerait aux militants et candidats de prendre exemple sur monsieur Ouattara Dramane au Plateau qui honore la Côte d’Ivoire avec sa manière de faire la politique. Un homme qui a gagné le cœur de bons nombres d’ivoiriens qui tendent à dire que c’est l’homme de ces élections.

