Législatives à Séguéla/ La candidature de Zoumana Bakayoko annoncée sur la toile

Il s’appelle Zoumana Bakayoko. Il est le frère aîné de feu ex-premier ministre de la Côte d’Ivoire qui est décédé, pour rappel le 10 mars dernier en terre Allemande.

Celui-ci était le maire de la commune d’abobo et député de Séguéla.

Après le décès de Hambak , la question de qui sera le député de la capitale du worodougou s’est posée jusque-là.

Et ces temps-ci, des informations qui lui sont imputées font allusion à sa probable candidature pour succéder à son petit frère Hambak.

Voilà que ce dernier réagit à travers une note pour tout clarifier.

<< Depuis maintenant 24h, je suis très surpris de voir sur les réseaux sociaux l’annonce de ma candidature aux élections législatives de la commune de Séguéla chose qui n’est pas de moi, ni de la base Républicaine (RHDP).

Tout d’abord je tiens à dire merci aux uns et aux autres pour cette marque d’attention à mon égard mais pour l’heure j’appelle à la sérénité, à la vigilance et à rester concentré sur l’essentiel car notre combat n’est pas politique mais plutôt de rendre immortel les œuvres de notre cher Premier Ministre, mon jeune frère HAMED BAKAYOKO qui fut un modèle de réussite pour par mal de jeunes et qui est toujours une source de courage et je sais que ces personnes qui n’ont cessé de lui porter, souhaitent voir une continuité de ses œuvres car il demeure leur idole et pour eux une source d’inspiration et de réussite sociale.

Prions pour le repos de l’âme de notre baobab afin que sa lumière demeure éternelle.

Prions pour sa femme et ses enfants afin que Dieu soit leur assistant durant toute leur vie.

Prions pour nous même afin que le Seigneur nous agréé en un bon agrément.

Laissons le temps agit et demeurons sereins.>>.

actualiteivoire.info

