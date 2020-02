L’histoire de la nomination d’Affi par Gbagbo

« Le président Gbagbo me fais signe, je vais vers lui. Il me dit Lida : ‘’regarde si les toilettes sont propres, je vais aller aux toilettes’’. J’ouvre la porte, je rentre, c’était une grande pièce mais il y a quatre toilettes dedans. Puis je regarde, les toilettes sont propres. Je veux retourner, il me dit attend et il vient me trouver dans les toilettes.

Il me dit appelle Boga Doudou et Sangaré. Pendant qu’il était en train de se soulager, j’ouvre la porte et j’appelle Boga et Sangaré et ils nous trouvent dans les toilettes. Nous étions donc quatre dans les toilettes : Sangaré, Boga, Gbagbo et moi. Il dit à Sangaré, est-ce que tu peux nous proposer un gouvernement dans 72 heures ? ça veut dire en clair qu’il désigne Sangaré comme premier ministre (…)

Au bout de 2, 3 minutes d’hésitation, Gbagbo reprend la parole et dit ceci : ‘’ Sangaré tu veux pas être premier ministre, bon on fait quoi et on désigne qui ? Sangaré reprend pour dire qu’il faut que ce soit la génération montante. Gbagbo dit j’ai compris mais c’est qui ? C’est là que Sangaré propose Affi N’guessan. Ecoutez bien, Sangaré qui dit à Gbagbo, je propose Affi N’guessan.

Gbagbo se tourne vers Boga et lui demande : Emile, qu’est-ce que tu en penses ? Et Boga lui dit : Président je crois que ce n’est pas un mauvais choix. La logique était qu’il se tourne vers moi et qu’il demande mon avis. Mais il me dit va appeler Affi. »

