Libérer Laurent Gbagbo signifie condamner Alassane Ouattara

Le conflit postélectoral qui avait opposé Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara et s’était terminé par l’arrestation du premier le 11 avril 2011 a connu son dénouement juridique tant attendu le 15 janvier 2019.

L’illustre prisonnier de La Haye a été acquitté par la Cour Pénale Internationale (CPI) chargée de se prononcer sur sa culpabilité dans les crimes commis entre novembre 2010 et avril 2011. En d’autres termes, de manière définitive, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont pas reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés. Aussi, le tribunal a accompagné cette décision de leur remise immédiate en liberté.

L’accusation qui pesait sur Laurent Gbagbo était logique dans la conception européenne de la justice faisant suite aux conflits militaires. En effet – pour les Européens – celui qui perd la guerre a toujours tort, et est généralement accusé de crimes contre l’humanité. C’est sur ce postulat infamant que le détenu a passé sept ans et demi de sa vie dans les geôles de la Cour pénale internationale dans l’attente des preuves de sa culpabilité que devait apporter la procureure. Il est clair que ce seul postulat qui ne permet pas au doute de profiter à l’accusé confère au procès un caractère purement politique. Ainsi, en 2013, devant les preuves de la procureure jugées très insuffisantes, la liberté provisoire a été refusée à l’accusé parce que, selon la Cour, sa popularité aurait embrasé la Côte d’Ivoire. Et à la place de l’universel principe disant que «mieux vaut prendre le risque d’innocenter un coupable que de condamner un innocent», le tribunal international a choisi de priver de liberté un innocent.

Entre juin 2013 et janvier 2019, les recherches des preuves n’ont rien donné de nouveau. Presque tous les témoins présentés par la procureure ont fait allégeance à Laurent Gbagbo, plongeant chaque fois la Cour dans l’embarras et parfois même dans l’exaspération. D’autre part, chaque audience importante était l’occasion de voir accourir une foule d’admirateurs solidaires du combat de Laurent Ggbagbo pour le respect des institutions africaines que les Européens ont tendance à fouler allègrement aux pieds. Etat de chose qui participait indubitablement à l’impopularité du tribunal international. Enfin, la vacuité des discours de la procureure Bensouda a fini par convaincre la CPI qu’elle ne pouvait pas plus longtemps être réduite à ce rôle : une institution qui éloigne un homme de son pays pour protéger un président installé par la France.

Mais voilà que cette même cour internationale reporte la libération des prisonniers, donnant l’impression de prendre tout à coup conscience qu’en rendant à Laurent Gbagbo sa liberté, c’est-à-dire en reconnaissant qu’il n’est pas coupable des crimes avérés – parce que chiffrés – c’est affirmer en même temps que c’est Alassane Ouattara le coupable. En effet, quand deux personnes se renvoient la responsabilité d’un crime et que l’un est innocenté, l’autre est alors forcément coupable. Charles Blé Goudé, ancien ministre et co-accusé de Laurent Gbagbo, avait clairement lancé à la cour qu’il ne lui demandait pas de les libérer mais de dire la vérité. Car il savait très bien qu’au regard de la vérité, lui et son codétenu seraient libres. Et puisqu’ils sont finalement déclarés libres au regard de la vérité, Alassane Ouattara devient coupable ! On peut donc dire que si ce dernier reste libre de tout mouvement, ce serait une preuve supplémentaire du caractère politique de ce procès. En d’autres termes, en toute logique, si l’un sort de prison, l’autre doit obligatoirement y entrer.

Par ailleurs, en suivant cette logique de la vérité, Laurent Gbagbo a tout droit de réclamer réparation à la France qui a bombardé sa résidence pour l’en extraire. La destruction de cet édifice, le traumatisme des occupants durant l’attaque, La précieuse bibliothèque partie en fumée, tous ces préjudices humains et matériels doivent être évalués et présentés à l’ancien président français pour être réparés.

La CPI a-t-elle le pouvoir de contraindre Nicolas Sarkozy, ancien président français, à comparaître pour répondre de ces forfaits ? C’est à cette institution internationale d’apporter la réponse à cette question. Le fait qu’elle prend son temps pour exécuter sa décision du 15 janvier 2019 – la libération immédiate des détenus – nous laisse croire qu’elle ne sera pas capable de convoquer Dramane Ouattara et Nicolas Sarkozy à la barre à La Haye, confirmant par la même occasion son iniquité, sa vacuité, son inutilité, et donnant la preuve qu’elle n’est qu’un instrument de captivité des Africains opposés à la prédation de leur continent par les Européens.

Que la CPI prenne son temps pour exécuter sa propre décision, pour dire à la terre entière ce que veut dire pour elle une “libération immédiate”. Le monde entier a compris que le temps de la CPI n’est pas le temps de la justice de l’humanité ni celui de Dieu. Le temps de la CPI est un temps politique soumis à l’intérêt de quelques nations privilégiées ou protégées par les puissances de ce monde.

eburnienews

Comments

comments