Lida Kouassi traite les partisans d’Affi N’Guessan «d’orpailleurs clandestins »

L’affaire « le gouvernement formé dans les toilettes », continue de faire des vagues. Moïse Lida Kouassi vient d’apporter la réplique à Affi N’Guessan. C’était le dimanche 23 février 2020 à Dabou. Il traite les partisans d’Affi ‘’d’orpailleurs clandestins’’.

Selon l’ex-ministre de la défense de Laurent Gbagbo, « on entend beaucoup de bruit. Aujourd’hui, il y a des gens qui disent que c’est Kablan Duncan qu’il faut aller voir pour libérer Gbagbo. Je parle, et des orpailleurs clandestins d’Affi N’Guessan veulent me répondre. Moi, je n’ai pas affaire aux orpailleurs clandestins d’Affi N’Guessan. J’ai affaire à Affi N’Guessan lui-même.

Il ne faut pas qu’on croit que Lida est animé de haine contre Affi ». « Il m’a fait jeter en prison. Même entre nous-mêmes, il a raconté à toute la Côte d’Ivoire que Juda, en réalité c’est Lida Kouassi. Que c’est lui, le traite, lui qui a trahi Gbagbo, c’est lui qui a tué Boga, il a volé 50 milliards, il était de mèche avec la rébellion. Il m’a traduit en jugement. Dans une convention extraordinaire à l’hôtel Ivoire, Gossio était le président d’enquête.

Il a lu son rapport d’enquête devant tous les camarades et il a conclu qu’il n’avait aucune preuve sur les quatre chefs d’accusations qui étaient retenus contre Lida », a révélé l’ancien ministre. « Donc son tour arrive aujourd’hui, on dit Lida qui était traite, est toujours sur la ligne de défense de Laurent Gbagbo. Même après sept ans de prison.

Avant de lui poser cette question demandez où il était dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002. Il était premier ministre. Lui qui devrait assurer la suppléance du président de la république qui était en Italie. Demander lui qui l’a ramené à Abidjan si ce n’est pas Lida Kouassi », a-t-il argué. Et de rappeler, « quand je parle, ce n’est pas une quelconque haine contre Affi N’Guessan. Je veux qu’il revienne au FPI. Mais on ne peut pas guérir une plaie en laissant le pu dans la plaie. Il faut soigner radicalement la plaie. C’est pourquoi, je lui dis la vérité. Je lui rappelle comment il a été nommé premier ministre et où ? ».

« Dire que tu as été nommé premier ministre dans une salle de toilette, ce n’est pas une honte. Est-ce que les camarades qui parlent se remémorent de la circonstance de l’époque ? Nous étions dans un climat de guerre où Boka Yapi, actionné par Guéï Robert tirait sur nos militants. Les blessés affluaient de partout. Si on a été obligé de monter dans son bureau et d’aller traiter les affaires privées dans les toilettes, c’est à cause du climat de l’époque. Ce n’est pas une abomination », a insisté le natif de Lakota.

« Ils oublient que si Lida n’avait pas été là dans la nuit du 18 au 19 septembre votre régime n’aurait pas eu huit années de survie. Le régime serait tombé. C’est modestement moi, alors que eux tous avaient fui. Affi était caché à Yamoussoukro. C’est moi qui ai défendu Abidjan. C’est moi qui ai mi la rébellion en déroute à Abidjan. C’est pourquoi le président est revenu d’Europe. Il faut qu’il ait l’honnêteté de le reconnaitre. Il m’a trainé dans la boue, il m’a accusé devant les ivoiriens pendant des années. Je n’ai rien dit. Le temps qui est l’autre nom de Dieu m’a blanchi », a détaillé Lida.

« Et je parle pendant 40 minutes seulement à Divo ils parlent. Ils viennent d’où ? Ces orpailleurs clandestins ; je m’en fou d’eux, je ne les connais pas. Ils ne sont pas à mon niveau. Qu’ils se calment. Laurent Gbagbo va venir. Nous souhaitons qu’Affi N’Guessan s’il est sincère, qu’il veut rejoindre le parti et réécouter la ligne idéologique du parti dont je suis dépositaire aujourd’hui. Puisque c’est moi qui rédige le projet de société. S’il veut revenir dans le parti, qu’il accepte qu’on lui dise que ce qu’il a fait et qui n’était pas bien », a-t-il conclu.

Soulignons que Lida Kouassi avait fait des révélations lors qu’une assemblée générale du Front populaire ivoirien (FPI) le samedi 15 février 2020, à Divo. Il avait noté que le premier gouvernement de la Refondation fût formé dans les toilettes.

