LISTE ÉLECTORALE, LA CEI A REJETÉ LE RECOURS DE LAURENT GBAGBO SELON LE PPA-CI

Laurent Gbagbo ne sera pas réintégré sur la liste électorale de 2023 dévoilée par la commission électorale indépendante, a annoncé mardi Justin Koné Katinan, porte-parole du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI),

« Des informations venant de sources totalement crédibles et dignes de foi font état de ce que, monsieur Sourou Koné, le 1er vice-président de la CEI, et superviseur de la circonscription électorale du Cocody dont relève le président Laurent Gbagbo, a pris sur lui en dehors de tout débat au sein de la Commission centrale, de rejeter la réclamation formulée par les personnes ci-dessus visées en vue de la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale en application de l’article 12 du Code électoral. Pour le PPA-CI, cette décision unilatérale de monsieur Sourou Koné est un problème d’ordre moral, d’ordre politique et d’ordre juridique », a indiqué Justin Koné.

Le porte-parole du PPA-CI a rappelé que la radiation de la liste électorale provisoire est la question qui rend la situation politique ivoirienne délétère depuis ces derniers mois.

« Une telle question qui a un impact direct sur la paix sociale ne peut être tranchée de façon péremptoire par M. Souroukou Koné fut-il représenté du président de la République de Côte d’Ivoire », déclare Koné Katinan..

“La décision de monsieur Sourou Koné accentue la présomption de la caporalisation de la CEI par le chef de l’Etat et son régime; toute chose qui enlève le mince verni de neutralité que cette Commission peine à se couvrir, pour donner un minimum de sens à l’épithète »indépendance » de ladite commission », a ajouté le candidat aux municipales 2023 dans la commune de Port-Bouët.

Pour le PPA-CI, « les nombreuses irrégularités flagrantes relevées sur la liste électorale, le tango juridique que l’on observe entre quel texte appliqué pour les délimitations des circonscriptions électorales prouvent que la CEI reste un appendice du pouvoir RHDP ».

“Le PPA-CI qui entend défendre avec ténacité ses intérêts reste vigilant sur le dossier du président Laurent Gbagbo et reste mobiliser pour se battre contre toute les formes d’injustice qui concernerait son président. Le PPA-CI en appelle à la responsabilité du président de la CEI relative à la décision à haut risque que veut prendre unilatéralement monsieur Sourou Koné », a conclu Justin Katinan.