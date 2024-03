Lutte contre la désertification : L’Arabie Saoudite apporte une aide financière de plus de 300 millions de FCFA à la Côte d’Ivoire

L’Ambassadeur du royaume d’Arabie Saoudite près la République de Côte d’Ivoire, S.E.M. Saad Bin Bakheat AlQathami, a remis, ce vendredi 29 mars 2024, un chèque de 500 000 dollars américains soit 304 035 700 de FCFA au Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, Léon Kacou Adom. C’était à Abidjan-Plateau dans les locaux dudit ministère. Ce don, faut-il le rappeler, est une promesse faite à la Côte d’Ivoire par l’Arabie Saoudite de soutenir la 15e session de la Conférence des parties à la convention des nations unies sur la lutte contre la désertification qui s’est déroulée du 9 au 20 mai 2022, à Abidjan.

L’Ambassadeur du royaume d’Arabie Saoudite près la République de Côte d’Ivoire, S.E.M. Saad Bin Bakheat AlQathami au centre.

Ce don, dira le Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, Léon Kacou Adom, permettra de renforcer les efforts de toutes les parties prenantes dans la lutte contre la désertification. Au nom du Chef de l’Etat, le premier responsable de la diplomatie ivoirienne à saluer les autorités saoudiennes pour cette contribution remarquable. Aussi a-t-il rappelé les bonnes relations entre la Côte d’Ivoire et l’Arabie Saoudite qui se matérialisent par des visites de travail réciproque des personnalités des deux pays. Mais aussi par le financement à travers le fonds saoudien du développement, de plusieurs projets structurant. D’ailleurs, il a cité à titre d’exemple, quelques projets financés par l’Arabie Saoudite, entre autres, le prolongement de l’autoroute Singrobo-Yamoussoukro phase 1 et 2 pour un montant de 10 milliards de FCFA ; la réhabilitation des établissement d’enseignement technique, à hauteur de 5 milliards de FCFA ; la réhabilitation du tronçon de la route Bouna-Doropo pour un montant de 12 milliards de FCFA ; l’achèvement de la mosquée Salam du Plateau.

A cette occasion, le ministre Léon Kacou Adom a demandé à SEM Saad Bin Bakheat AlQathami de bien vouloir traduire, à Sa majesté le Salman ben Abdelaziz Al Saoud serviteur des deux saintes mosquées et à Son Altesse Royale Mohammed Bin Salman Bin Abdelaziz Al-Saud, Prince Héritier et Vice-Président du Conseil des Ministres, l’infinie gratitude du Président Ouattara et de tout son gouvernement. En vue d’accompagner la Côte d’Ivoire dans sa marche vers le développement. En ce qui concerne l’obtention de l’Expo Riyad 2030, il a tenu à assurer le diplomate saoudien de la participation de la Côte d’Ivoire.

Selon S.E.M. Saad Bin Bakheat AlQathami, cette aide intervient dans le cadre de l’excellence des relations entre la Côte d’Ivoire et le royaume d’Arabie Saoudite. Relations qui se sont consolidées depuis l’avènement du Président Alassane Ouattara.

« L’accueil par la Côte d’Ivoire de la 15e session de la Conférence des parties à la convention des nations unies sur la lutte contre la désertification est la preuve tangible de l’engagement de ce pays à lutter contre la désertification. Et ce, à travers des initiatives et des programmes »,a indiqué l’Ambassadeur d’Arabie Saoudite en Côte d’Ivoire.

Egalement, il a tenu à souligner que l’Arabie Saoudite travaille à la bonification de ses terres et au développement de la couverture forestière et la réalisation de la sécurité alimentaire. Pour ce faire, le royaume travaille avec les pays signataires de la convention de lutte contre la sécheresse.

Par ailleurs, le diplomate saoudien a tenu à souligner que son pays qui se réjouit d’accueillir l’Expo 2030 à Riyad va commencer parc accueillir la Cop 16 en décembre 2024. Et surtout apporter son expérience dans la lutte contre la désertification.