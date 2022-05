Mali: une douzaine de terroristes tués au centre du pays

L’armée malienne a annoncé mardi, avoir tué 12 terroristes dans une opération de « reconnaissance offensive » à Diallassagou et à Diamwéli à l’ouest de Bankass, dans la région de Bandiagara.

Outillées par la Russie, les Forces Armées Maliennes (FAMa) multiplient les offensives militaires contre les terroristes depuis quelques mois. Dans un communiqué mardi, l’état-major des FAMa, a annoncé que douze terroristes ont été neutralisés dans une opération de reconnaissance offensive au centre du pays.

« Dans la région de Bandiagara, les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont, au cours d’une reconnaissance offensive le 24 mai 2022, vigoureusement réagi à des attaques terroristes dans les zones de Diallassagou et Diamwéli, respectivement situées à 38 et 40 km à l’ouest de Bankass », a indiqué le directeur de l’Information et des relations publiques des armées (Dirpa), le colonel Souleymane Dembelé.

« 12 terroristes ont été neutralisés, 01 PM, des fusils de chasse, 09 motos et une somme d’argent récupérés », a-t-il précisé, ajoutant qu’en « zone Sud, les priorités opérationnelles ont porté sur l’intensification de la recherche de renseignements sur les ressortissants italiens enlevés le 19 mai dans la zone Sincina, région de Koutiala ».

Le Mali est en proie au terrorisme depuis plus d’une décennie. Même si la situation sécuritaire semble connaitre une nette amélioration ces derniers mois, il n’en demeure pas moins que la menace terroriste reste et demeure une priorité majeure pour le pays, qui a signé son départ du G5 Sahel, une organisation dont l’objectif est de contribuer au développement et à la lutte contre le terrorisme des pays membres. Le Mali est également sous les sanctions de la CEDEAO. Ce qui rend la situation économique difficile.

