Maroc : terrorisme, Sahara, États-Unis… Ce qu’il faut retenir du sommet de Marrakech

« Un succès à plusieurs titres. » C’est ainsi que le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a qualifié la réunion interministérielle qui s’est tenue mercredi 11 mai à Marrakech, à laquelle ont participé plus de soixante-dix pays, dont une quarantaine étaient représentés directement par leur ministre des Affaires étrangères.

Créée en septembre 2014, la Coalition mondiale contre Daech est composée de 84 membres et a pour but, comme son nom l’indique, de contrer l’influence de l’État islamique (EI) et, plus largement, de lutter contre tous les groupes terroristes à travers le monde.

Cette 9e édition, qui se déroulait pour la première fois en Afrique, était coprésidée par le Maroc et les États-Unis. En l’absence du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, qui a contracté le Covid-19 quelques jours avant le début de l’événement, l’intérim a été assuré par la sous-secrétaire d’État américaine chargée des Affaires politiques, Victoria Nuland.

La tenue de cette réunion à Marrakech a permis aux responsables marocains de rappeler à plusieurs reprises la volonté du royaume d’être à l’avant-garde de la lutte contre le terrorisme en Afrique et dans le monde, notamment en Europe, via ses services de renseignement. Par ailleurs, le sommet s’est soldé par l’intégration du Bénin, 85e pays à rallier la coalition.

