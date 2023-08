Municipales à Dimbokro : Adama Coulibaly présente les 5 piliers de son programme

À l’occasion de l’ouverture de la campagne électorale le vendredi 25 août 2023, le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, candidat du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) aux municipales du samedi 2 septembre 2023 à Dimbokro, a exposé aux populations son programme.

C’est dans la ferveur populaire qu’Adama Coulibaly, représentant le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) aux municipales à Dimbokro, a lancé sa campagne le vendredi 25 août 2023, au stade de l’école primaire de Dioulakro, à l’ouverture devant une foule nombreuse, composée de cadres, notamment le candidat du RHDP pour les régionales dans le N’ZI, N’Guessan Koffi La taille et l’ex-ministre Ramata Ly-Bakayoko, de jeunes, de femmes, de chefs coutumiers et religieux, ainsi que des populations de Dimbokro dans toute leur diversité.

Engagé pour le développement de la ville, Adama Coulibaly a présenté les 5 piliers de son programme, pour la renaissance de Dimbokro.

“Mon programme s’articule autour de cinq piliers, à savoir faire de Dimbokro un pôle économique, faire de Dimbokro un pôle de cohésion et de progrès social, faire de Dimbokro un pôle d’excellence en matière d’éducation, faire de cette ville une plateforme culturelle, touristique et sportive et enfin faire de Dimbokro une ville durable et résiliente”, a-t-il annoncé.

Adama Coulibaly a expliqué que son programme va transformer littéralement la ville de Dimbokro. Par la suite, il a mis en lumière quelques chantiers qui porteront son ambition à la tête du conseil municipal de la ville s’il est élu au soir du 2 septembre prochain.

“Vous pouvez me faire confiance, si je suis élu, je procéderai entre autres, à la réhabilitation du grand marché, la création d’une gare routière, la réorganisation du secteur informel, la création d’une piscine olympique… “, a-t-il déclaré.

Adama Coulibaly a aussi rendu un hommage appuyé au président de la République SEM Alassane Ouattara à qui il a témoigné toute sa reconnaissance pour avoir fait de lui, un cadre important de la Côte d’Ivoire. Il a donc dit vouloir s’inspirer du chef de l’État pour bâtir Dimbokro.

“C’est le président Alassane Ouattara qui a fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Je souhaite donc m’inspirer de son travail pour apporter le développement dans la ville, une fois élu, afin de lui rendre hommage, car jamais notre pays n’a enregistré autant de progrès en si peu de temps, si ce n’est sous la gouvernance du président Alassane Ouattara”, a-t-il poursuivi.

Après avoir salué le maire sortant Bilé Diéméléou, pour son action à la tête du conseil municipal, le ministre Adama Coulibaly a exhorté les populations de Dimbokro, à faire le bon choix le 2 septembre prochain : celui de son équipe, qui selon lui, dispose d’un projet clair pour le développement de la ville. « Ma candidature est un devoir, celui de contribuer au développement de Dimbokro pour en faire un pôle de contribution à la richesse nationale », a-t-il dit.

Adama Coulibaly a bénéficié pour l’occasion du soutien des femmes et des jeunes de Dimbokro qui ont réitéré leur engagement à agir sur le terrain, pour faire de lui le prochain maire de Dimbokro.