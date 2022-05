New World TV, le groupe togolais qui fait trembler les géants de l’audiovisuel

En mars 2021, New World TV (NWT) a réalisé une entrée remarquée dans le petit monde des diffuseurs de manifestations sportives en acquérant, pour environ 15 millions d’euros, les droits de diffusion en Afrique francophone de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Et depuis, la chaîne à péage créée en 2015 à Lomé continue de faire ses courses dans ce marché très fermé. Elle s’est en effet octroyé les droits UEFA de la Nations League, la dernière-née des compétitions de football européennes, pour les éditions de 2022 à 2028, ainsi que les droits de diffusion en Afrique francophone de l’Euro 2024 et 2028.

Se positionnant en télévision premium, la chaîne a embauché l’ex-présentateur vedette de TF1 Christian Jeanpierre, futur manitou de l’éditorial, et une brochette de consultants pour assurer le commentaire des matchs diffusés en français mais, aussi, en langue locale.

La curiosité des milieux d’affaires se cristallise non seulement sur la personnalité de ses promoteurs, mais surtout sur le financement de la chaîne, qui semble disposer de larges marges de manœuvres.

