Nouveau gouvernement: Kandia kamara, sera t-elle reconduite par le président Ouattara ?

Alassane ouattara a mis fin mercredi 24 mars 2021 aux fonctions de ses ministres, assurant qu’une nouvelle équipe sera connue dans les prochains jours.

Plongeant ses ministres dans un sentiment conflictuel de doute et d’espoir de rempiler. Bien sûr, à en croire le confrère en ligne « africa intelligence », le numéro 1 ivoirien a laissé filtrer les critères pour rester en place. Être élu lors des législatives du 6 mars 2021. De plus la nouvelle équipe sera jeune, les plus de 60 ans devraient être mis à la retraite. Pour beaucoup la ministre de l’éducation nationale, Kandia Camara qui a passé 10 ans au gouvernement devrait faire ses valises. Selon des informations piochées aux bonnes sources, rien n’est moins sûr. Nos sources sont formelles, Kandia possèderait un atout indéniable qui devrait peser dans la balance : elle a la confiance pleine et entière du couple présidentiel. Car, explique l’une de nos sources, elle est appréciée par le président pour avoir réussi à « pacifier » l’école.

Sous son ère, dit-on, les syndicats réfléchissent par deux fois avant de lancer une grève, car ils savent qu’au bout il y a ponction sur salaires ou gel des salaires. Il se raconte aussi que Ouattara voudrait avoir un collaborateur en qui il a une totale confiance à l’éducation nationale et trouve en Kandia le profil idéal. Car dans un pays si l’école est perturbé, cela impacte les autres activités dans le pays. Autre argument, raconte une source bien introduite, « les organisations comme l’UNESCO ou l’UNICEF, prennent en premier l’avis de la Côte d’Ivoire avant de prendre des décisions importantes. En plus le projet des collèges de proximité qui dote les villes et villages de collèges est un projet de Kandia, apprécié du Président et des partenaires à l’éducation nationale. Qui plus est Kandia a été élue députée dans la circonscription d’Abobo. L’un mis dans l’autre, ces arguments seront-ils suffisants pour convaincre Ouattara de reconduire son ministre ? La réponse nécessite sûrement une boule de cristal.

Tché Bi Tché

