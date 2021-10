Nouveau parti de Gbagbo/ La délégation EDS vient d’apporter sa contribution au comité d’organisation dudit congrès

Suite à l’appel de levée de fonds lancée par le comité d’organisation du congrès constitutif du futur parti politique de l’ex président Laurent Gbagbo, l’ensemble des députés de l’alliance politique Ensemble pou la Démocratie et la Souveraineté (EDS) vient d’apporter une importante contribution au comité d’organisation dudit congrès.

C’est en cette matinée du Mercredi 13 Octobre 2021, qu’une importante délégation du groupe parlementaire Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté(EDS) s’est rendu au siège du futur parti de Laurent Gbagbo, sis à Cocody Riviera 3, domicile de feu Aboudrahamane Sangaré, ex vice président du Front Populaire Ivoirien (FPI).

Cette délégation les mains chargées, avec à sa tête l’honorable Georges Armand Ouegnin , député de Yopougon, Vice président de l’Assemblée Nationale, a été reçu par le ministre Sébastien Danon Djedjé, président du Congrès Constitutif du parti de Laurent Gbagbo.

En guise de soutien pour l’organisation pratique de ce congrès constitutif prévu les 16 et 17 Octobre 2021, le groupe parlementaire EDS a offert la somme de 7.750.000 FCFA ( sept millions sept cent cinquante mille) au comité d’organisation, avant d’annoncer la participation effective et entière de tous les élus de cette plate-forme politique.

C’est tout heureux que Sébastien Danon Djédjé, a réceptionné l’enveloppe des mains du porte parole de la délégation de EDS.

Rendez-vous donc les 16 et 17 Octobre à la salle du palais des congrès de l’hôtel Ivoire(Abidjan-Cocody) pour la grande messe.

