Nouveau parti de Laurent Gbagbo/ Voici la liste des délégués au congrès constitutif

Le Bureau du Congrès, tenant compte de la capacité d’accueil du Palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, et des mesures sanitaires liées au COVID-19, informe les militants et sympathisants que la liste des délégués au Congrès constitutif du nouveau parti du Président Laurent GBAGBO, s’établit comme suit:
𝟭- 𝗟𝗲𝘀 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹’𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲́𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁 𝗚𝗲́𝗻𝗲́𝗿𝗮𝗹,
𝟮- 𝗟𝗲𝘀 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹’𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼̂𝗹𝗲,
𝟯- 𝗟𝗲𝘀 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹’𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗲𝗻𝘁,
𝟰- 𝗟𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻𝘀 𝗲́𝗹𝘂𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝗳𝗲́𝗱𝗲́𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗮𝘂 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹,
𝟱- 𝗟𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻𝘀 𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗚𝗲́𝗻𝗲́𝗿𝗮𝘂𝘅 𝗱𝗲 𝗳𝗲́𝗱𝗲́𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻,
𝟲- 𝗖𝗶𝗻𝗾 (𝟬𝟱) 𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻𝘀 𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲́𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗚𝗲́𝗻𝗲́𝗿𝗮𝘂𝘅 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗽𝗮𝗿 𝗙𝗲́𝗱𝗲́𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻,
𝟳- 𝗗𝗲𝘂𝘅 (𝟬𝟮) 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲𝘀 𝗱𝘂 𝗯𝘂𝗿𝗲𝗮𝘂 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲𝘀 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀 𝘀𝗽𝗲́𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝗲́𝗲𝘀 𝗼𝘂 𝗱’𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗲́𝘀,
𝟴- 𝗟𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻𝘀 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗮̀ 𝗹’𝗲́𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿,
𝟵- 𝗟𝗲𝘀 𝗱𝗲́𝗹𝗲́𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲𝘀 𝗱𝘂 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶,
𝟭𝟬- 𝗟𝗲𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́𝘀 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲𝘀 𝗱𝘂 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶.
Fait à Abidjan, le 12 octobre 2021
Pour le Bureau du Congrès,
Le Président
𝗣𝗿𝗼𝗳 𝗦𝗲́𝗯𝗮𝘀𝘁𝗶𝗲𝗻 𝗗𝗔𝗡𝗢 𝗗𝗷𝗲́𝗱𝗷𝗲́.
𝑵𝑩: 𝑻𝒐𝒖𝒔 𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆́𝒍𝒆́𝒈𝒖𝒆́𝒔 𝒅𝒐𝒊𝒗𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒗𝒐𝒊𝒓 𝒓𝒆𝒎𝒑𝒍𝒊 𝒍𝒂 𝒇𝒊𝒄𝒉𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏.
afriksoir