ORGANISATION DES OBSÈQUES D’HENRI KONAN BÉDIÉ : TIDJANE THIAM CHOISIT SES HOMMES

Lundi 19 février 2024, Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire, a pris des mesures significatives en vue de l’organisation des obsèques du regretté Henri Konan Bédié, décédé brusquement le 1er août 2023.

À peine six mois se sont écoulés depuis la disparition inattendue d’Henri Konan Bédié, illustre figule de la scène politique ivoirienne et qui a dirigé la Côte d’Ivoire entre 1993 et 1999.

Décès subit

Son décès subit le 1er août 2023, à l’âge de 88 ans, a plongé toute la nation dans le deuil. Afin de rendre un dernier hommage à ce grand homme d’État, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire se mobilise activement pour organiser des obsèques dignes de son rang.

Ce lundi 19 février, le parti a annoncé la mise en place d’un comité de coordination, sous la direction de Tidjane Thiam, nouvellement élu président. Le comité sera épaulé par Philippe Cowpply-Bony, président d’honneur, en qualité de Conseiller spécial. En outre, un comité de supervision des obsèques et un comité d’organisation pratique ont été constitués.

Le PDCI-RDA a également mis en place quinze comités chargés de la coordination et de la mobilisation territoriale

À la tête du comité de supervision général des obsèques se trouve l’ancien ministre Niamien N’goran, tandis que l’ex-ambassadeur et ancien ministre des Affaires étrangères, Gervais Kakou, dirigera le comité d’organisation pratique. Le PDCI-RDA a également mis en place quinze comités chargés de la coordination et de la mobilisation territoriale, un pour chacun des 14 districts de Côte d’Ivoire et un pour les affaires à l’étranger.