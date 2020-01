Ouattara à la conquête de la chefferie traditionnelle Akan

Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara est depuis quelques jours en consultation de la chefferie Akan. Le mardi 28 janvier dernier, il a reçu en audience pendant un peu plus de deux heures Sa Majesté Nanan Boa Kouassi III, roi de l’Indénié (est).

Ce samedi 1er février, le chef de l’État se rendra à Sakassou (centre-nord) pour y rencontrer la Reine des Baoulé, Sa Majesté Nanan Akoua Boni II. Il est aussi noté qu’après l’étape de Sakassou, ce sera autour du Roi du Moronou d’avoir un tête-à-tête avec le Président Ouattara.

Le rendez-vous de ce 1er février à Sakassou revêt un caractère particulier, surtout après la tentative de putsch dont la Reine du Royaume Baoulé a été l’objet en 2019 de la part d’individus tapis dans l’ombre.

Le 1er avril 2019, les sujets de la Reine Sa Majesté Nanan Akoua Boni II se réunissait à sa résidence, à Sakassou, pour dénoncer la forfaiture de ces fils indignes du Royaume.

« En effet, depuis un certain temps, des personnes venues d’ailleurs et bénéficiant du soutien de certains de nos fils motivés par une ambition démesurée, tentent par toutes sortes d’intrigues d’installer un nouveau Roi en lieu et place de sa majesté Nanan Akoua Boni II, Reine du Royaume Baoulé au mépris des règles et principes traditionnels en vigueur en pays Baoulé depuis plus de 4 siècles » a indiqué Nanan Kouassi Yao Thomas, chef canton de Diabo, au nom de ses pairs.

La chefferie Baoulé avait à l’occasion fait savoir que « le Conseil du Royaume Baoulé met en garde les mercenaires coutumiers venus d’ailleurs pour réinventer le Royaume Baoulé après 400 ans d’existence. Autant les Baoulé ne se mêlent pas de la gestion du Royaume des autres, autant nos frères sont invités avec tout le respect à se tenir loin des affaires du Royaume Baoulé » avait-ils mis en garde.

Cette rencontre, après celle du 6 décembre dernier, à la résidence du Président Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, vient sceller un pacte fort entre le peuple Baoulé et Alassane Ouattara.

Des indiscrétions font état de ce que ces rencontres avec la chefferie Akan visent à convaincre son ancien allié, le président du PDCI-RDA (Parti Démocratique de Côte d’Ivoire) de revenir au sein du RHDP (Rassemblement des Houphouétiste pour la Démocratie et la Paix), coalition au pouvoir. Henri Konan Bédié, qui nourrit des ambitions personnelles sur la présidence de la République, est depuis fin 2018 en rupture de ban avec le régime.

Pour reconquérir le pouvoir qu’il a perdu en 1999, l’ex-président a mis sur pied une plateforme de partis politiques de l’opposition, CDRP (Coalition pour la Démocratie, la Réconciliation et la Paix). Ce groupement de formations politiques se prévaut d’avoir la majorité des électeurs.

Du 12 au 14 juin 2020, le PDCI (Parti Démocratique de Côte d’Ivoire) organisera une convention pour désigner son candidat.

Alassane Ouattara, qui recommande le retrait de sa génération pour « une nouvelle génération », a annoncé qu’au mois de juillet prochain, il prendra sa décision de retrait ou de maintien de sa candidature pour briguer un nouveau mandat.

Mène-t-il des consultations pour son maintien ou est-ce « l’au-revoir » et par la même occasion, présenter le dauphin putatif? Le temps nous le dira.

7info

Comments

comments