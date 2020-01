Ouattara invite son gouvernement a « consolider » les « acquis démocratiques»

Note d’information n° 1594 du 27 Janvier 2020

Le Chef de l’Etat a présidé la clôture du Séminaire gouvernemental consacré à l’adoption du PAP 2020

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a présidé, ce lundi 27

janvier 2020, au Palais de la Présidence de la République, la cérémonie de clôture du

Séminaire gouvernemental consacré à l’adoption et à la validation du Plan d’Actions

Prioritaires (PAP) 2020.

Ce séminaire, selon le Premier Ministre, M. Amadou Gon COULIBALY, a permis de

procéder à la revue sectorielle des actions prioritaires du Gouvernement au titre de

l’année 2020 suivant les cinq axes stratégiques fixés par le Chef de l’Etat , afin

d’inscrire de façon durable la Côte d’Ivoire dans une dynamique de cr oissance forte

et soutenue au profit de toute la population ivoirienne. Ces cinq axes stratégiques

sont, le renforcement des Institutions pour la paix et la bonne gouvernance ; la

transformation structurelle de l’économie ; l’amélioration des conditions de vie des

populations ; la promotion de la jeunesse et de la femme et l’émergence d’un

Ivoirien nouveau.

Intervenant à son tour, le Chef de l’Etat a d’abord adressé ses encouragements au

Premier Ministre, M. Amadou Gon COULIBALY ainsi qu’à tous les membres du

Gouvernement et leurs différents collaborateurs pour les efforts déployés pour

l’organisation de ce séminaire. Il les a ensuite félicités pour les performances

socio économiques réalisées par notre pays, et qui ont impacté significativement le niveau

de vie des populations.

Il a ajouté que le Programme d’Actions Prioritaires retenu à l’issue des travaux doit

permettre d’atteindre les résultats globaux des orientations stratégiques du PND

(Plan National de Développement) 2016-2020, qui est à sa dernière année

d’exécution. Mais au –delà, le séminaire a été également, selon lui, un cadre de

réflexion qui a permis aux membres du Gouvernement de s’accorder sur les

différentes actions à incidence directe sur nos concitoyens.

A cet égard, il a tenu à faire des recommandations et à insister sur certaines valeurs

indispensables à l’atteinte des objectifs fixés. Dans ce cadre, il en a appelé à plus de

solidarité dans le travail du Gouvernement, tout en indiquant que les acquis en

matière de paix, de sécurité, de réconciliation, de mise en place d’Institutions

crédibles, de croissance économique forte et inclusive, doivent être consolidés tout

au long de cette année, qui est la dernière de son second mandat ; de même que les

grands chantiers qui ont permis de réaliser les importants progrès de ces dernières

années doivent être accélérés.

Ceux-ci portent notamment sur la poursuite de politiques macroéconomiques et

financières saines ; la dynamique de transformation locale de nos matières premières

et de densification du tissu industriel national ; l’intensification des programmes de

construction des infrastructures structurantes et sociales de base ; le traitement des

diligences liées à la mise en œuvre de la Couverture Maladie Universelle et le

renforcement du Programme Social du Gouvernement.

S’agissant plus spécifiquement du Programme Social du Gouvernement, le Président

Alassane OUATTARA a demandé au Premier Ministre, M. Amadou Gon COULIBALY et

à toute son équipe de mettre un accent particulier sur la lutte contre la vie chère en

agissant sur les prix des produits de première nécessité, de manière à ce que les

populations ressentent davantage au quotidien les fruits de la croissance.

Evoquant la question de la préparation des échéances électorales, notamment

l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, il a demandé une mobilisation

exemplaire et citoyenne de tous et de chacun. Dans ce sens, il a invité le

Gouvernement à veiller à la consolidation de nos acquis démocratiques par une

parfaite conduite du processus électoral, dans la paix et la cohésion nationale.

C’est pourquoi, le dialogue entamé avec les partis politiques et la société civile

devrait permettre, selon lui, d’assurer des élections apaisées ; tout en faisant, par

ailleurs, remarquer que le succès de l’action gouvernementale au cours de cette

année électorale reposera, en grande partie, sur la solidarité et la synergie de

l’équipe gouvernementale.

Pour terminer, le Président de la République a appelé à l’avènement d’un Ivoirien

nouveau, intégrant parfaitement les valeurs d’intégrité, de responsabilité et du don

de soi, avant d’encourager tous les membres du Gouvernement à poursuivre les

efforts pour le bien-être de nos concitoyens.

