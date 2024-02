PAIX ET COHÉSION SOCIALE EN CÔTE D’IVOIRE : OUATTARA ANNONCE DES DÉCISIONS FORTES

En Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, chef de l’État ivoirien, s’apprête à prendre des décisions fortes pour renforcer la cohésion sociale et consolider le climat de paix qui a prévalu pendant la période de la CAN 2023.Le président ivoirien a lui-même fait cette annonce mercredi dernier en ouverture du Conseil des ministres du 14 février.

Paix et cohésion durant la CAN

Dans son discours, Alassane Ouattara s’est félicité du climat de paix et de cohésion qui a régné entre les Ivoiriens pendant toute la durée de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, qui s’est déroulée en Côte d’Ivoire du samedi 13 janvier au dimanche 11 février 2023.

Cette compétition a vu les Éléphants de Côte d’Ivoire remporter la victoire en finale contre le Nigeria, sur le score de 2-1. « Je salue la mobilisation de tous les Ivoiriens. Nous avons su réserver un accueil chaleureux à nos hôtes et soutenir notre équipe jusqu’à la victoire. C’était vraiment la CAN de l’hospitalité », s’est réjoui le président Ouattara. « Nos compatriotes ont fait preuve de solidarité, de cohésion et d’amour pour la nation », a-t-il ajouté.

Je souhaite que nous continuions à maintenir et à renforcer le climat de paix et de cohésion qui a régné durant la CAN 2023

Le chef de l’État ivoirien a également appelé à maintenir et à renforcer cette bonne ambiance qui a prévalu durant toute la période de la CAN 2023. « Je souhaite que nous continuions à maintenir et à renforcer le climat de paix et de cohésion qui a régné durant la CAN 2023. Avant la fin du mois de février, j’aurai des annonces à cet égard », a-t-il annoncé. Il est important de souligner que cette annonce intervient à un peu plus d’un an de la prochaine élection présidentielle prévue en Côte d’Ivoire en 2025.