Palais des sports de Treichville/ Simone Ehivet reçue par les militants de MGC avec joie

Tous les yeux sont rivés vers la salle de basketball du palais des sports de Treichville, ce samedi 25 septembre 2021. Et pour cause, le mouvement citoyen dénommé Mouvement Générations Capables (MGC) y tient actuellement son assemblée générale constitutive.

C’est dans une liesse triomphale que Madame Simone Ehivet Gbagbo a reçue par les militants de MGC. Scènes d’hystérie collective et joyeuse. Des cris, mais aussi des larmes de joie mal contenues pour un évènement que beaucoup attendaient depuis la matinée.

L’entrée de celle qui est affectueusement appelée « La Madré ». Des jeunes, des femmes et même des hommes qui ont laissé éclater leur immense bonheur à la vue de l’épouse du président Laurent Gbagbo. C’est la mêlée à grande échelle. Le protocole de l’ex première Dame de Côte d’Ivoire est vite débordé mais réussi avec beaucoup de chance à conduire Simone Gbagbo jusqu’à sa place.

Et comme si, on devrait s’y attendre, l’ancienne députée d’Abobo n’a pas manqué d’esquisser des pas de danses sous des ovations et acclamations nourries. Ainsi, Mme Gbagbo venait donc de planter le décor de cette assemblée générale constitutive de MGC qui prendra certainement l’allure d’une fête populaire. Nous y reviendrons.

Yannick LAHOUA

