pdci: voici le point de chute de Guikahué, évincé du poste de secrétaire exécutif

Après des mois d’attente et de spéculations au sein du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), le président Tidjane Thiam a enfin a levé le voile sur les membres clés qui joueront un rôle majeur dans la restructuration du parti et dans la mobilisation en vue des élections présidentielles de 2025. L’un des points saillants de cette annonce est le remplacement du Pr. Maurice Kacou Guikahué au poste de Chef du Secrétariat Exécutif.

Emmou Sylvestre, député-maire de Port-Bouët et ancien coordinateur de la campagne électorale de Tidjane Thiam, prend les rêves de cette fonction stratégique. Une décision qui marque un tournant significatif dans la direction du parti.

Maurice Kacou Guikahué, qui occupait auparavant ce poste, n’a pas été complètement écarté de la sphère d’influence du PDCI. Figure emblématique du PDCI, le député de Gagnoa se voit attribuer un rôle de Haut-conseiller du District du Gôh Djiboua, sous la direction de Jean Likane-Yagui.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la nouvelle structure mise en place par Tidjane Thiam, introduisant des Haut-représentants dans chaque district du pays et un représentant pour la diaspora. Ces Hauts-représentants auront pour mission de coordonner toutes les actions électorales et de représenter le président du parti.

La cérémonie de présentation de l’organigramme du PDCI-RDA a été marquée par la nomination de membres influents du parti au sein du Secrétariat Exécutif. Parmi les personnalités nommées, notons le Dr. Véi Bernard comme Secrétaire Exécutif Adjoint, Chargé de l’animation et de la vie du Parti, Mme Manouan Geneviève en tant que, Chargée de l’Économie et du Social, et Traoré Soumaïla Brédoumi, comme Secrétaire Exécutif Adjoint, Chargé de la Communication et du porte-parolat.

Le président Thiam a également dévoilé les noms des membres chargés de différents secteurs, reflétant son engagement envers une équipe diversifiée et compétente. Parmi eux, Jean-Louis Billon, chargé de l’Entrepreneuriat et des Relations avec le Secteur Privé, et Jacques Ipaud Lago, en tant que Secrétaire Exécutif Chargé des Nouvelles Technologies de l’Information.