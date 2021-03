Politique: Amira Lobougnon en plein campagne électorale pour son époux en prison

Au nom de son époux, elle parcourt villages et hameaux. Au nom de son époux elle bat le pavé pour qu’il soit réélu même étant en prison. Elle n’est ni candidate, ni suppléante mais elle le fait par amour pour son époux qui est incarcéré depuis le 24 décembre 2019. Sa hargne et sa détermination me laisses sans voix. Cette Dame n’a aucunement abandonné son époux dans Les moments périlleux qu’il traverse en ce moment. Pire, elle montre aux yeux de tous les liens sacrés du mariage (POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE).

Je suis bluffée et subjuguée par le courage cette femme. Qui ne rêve pas d’avoir ce genre d’épouse ? Cette dame impose respect et considération.

Perle Lola

Comments

comments