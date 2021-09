Politique : candidature de Jean Louis Billon au PDCI-RDA

” L’honorable Jean Louis Billon demeure un haut cadre militant du PDCI-RDA, qui occupe également des fonctions importantes dans l’administration et dans la vie de notre parti.

Dans un contexte démocratique et transparent, tout citoyen est libre d’avoir des ambitions allant dans le sens d’une offre politique différente au plus haut niveau de responsabilité.

À la suite de Jean Louis Billon, il est souhaitable que toutes les personnalités de notre famille politique qui s’estiment aptes à apporter leur expérience et leurs compétences au service de la République puissent, elles aussi, décliner leurs projets pour la Côte d’Ivoire de demain.

Bien entendu et par souci d’efficacité, il importe de ne pas disperser les forces et atouts de notre parti.

Il faut privilégier un débat ouvert, qui aboutira à un choix unique et consensuel du meilleur porte-étendard du PDCI-RDA.”

