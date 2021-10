Politique : coup sur coup, ses 2 derniers ministres fragilisés par des scandales les plus compromettants

En Juin 2020, alors qu’il assurait l’intérim d’Amadou Gon Coulibaly en repos médical en France, un mois après son évacuation sanitaire, l’ex premier ministre Ivoirien, Hamed Bakayoko se retrouvait subitement éclaboussé par un gros scandale de trafic de drogue révélé par le média d’investigation Vice Media.

Si l’intérimaire de Gon Coulibaly s’est empressé de contester les accusations des confrères qui le décrivaient comme l’un des parrains du trafic de drogue dans la sous-région, le scandale tel qu’ébruité dans la presse nationale et internationale, avait gravement écorché l’image du ‘’Golden Boy’’, finalement décédé 9 mois plus tard, le 10 Mars 2021. Dans des conditions similaires, même si le timing semble légèrement à l’avantage du second, son successeur Patrick Achi se retrouve enfoncé dans un scandale financier dont il se serait sans doute épargné.

L’information fait l’effet d’un coup de tonnerre dans la presse Ivoirienne. A l’instar de plusieurs centaines d’autres personnalités politiques, artistiques ou du monde des affaires, le numéro 2 de l’exécutif Ivoirien est accusé dans les Pandora Papers d’avoir dissimulé des capitaux dans des sociétés offshore.

Les résultats de l’enquête menée par 600 journalistes du Consortium des Journalistes d’Investigation (ICIJ) a été dévoilée ce Lundi 04 Octobre, au grand dam du chef du gouvernement Ivoirien, qui il faut le reconnaître, est clairement sur une pente ascendante.

En attendant que son plus proche collaborateur au sein du gouvernement soit blanchi dans cette affaire, le président Ivoirien, Alassane Ouattara ne pourrait que se sentir plus mal. Coup sur coup, ses deux derniers premiers ministres se retrouvent fragilisés par des scandales des plus compromettants dont les éraflures risquent d’être fortement visibles sur le caractère rigoriste qu’il tente d’imprégner à sa gestion des affaires publiques.

