Politique: des militants et cadres du PDCI-RDA ont rejoint le RHDP

Alors qu’on parlait du Front populaire ivoirien (FPI) dont les cadres quittent la barque au profit de Laurent Gbagbo, une vague de défections fait également rage au sein du parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) d’Henri Kona Bédié. Les démissionnaires rejoignent Alassane Ouattara et son RHDP.

Selon les informations rapportées par nos confrères, plusieurs dizaines de militants et cadres du parti PDCI-RDA d’Attécoubé et de Divo, ont décidé jeudi de rompre avec la plateforme de Bédié pour rejoindre le grand rival politique, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) du président Alassane Ouattara.

» Nous sommes là ce jour pour marquer notre pleine adhésion au RHDP. Le jeudi 26 août 2021, au Plateau, nous avons annoncé, devant la face du monde, que le Mouvement national « Espoir PDCI RDA » devient le mouvement national espoir RHDP. Pour accompagner et vulgariser les actions de développement, mais aussi de rassemblement et sous le leadership du président, Son Excellence Alassane Ouattara », a déclaré Dominique Kouamé Brou N’Gbala le désormais ex-membre du bureau politique du PDCI lors d’un rassemblement avec ses camarades à la salle des mariages de la commune d’Attécoubé.

S’exprimant en présence du ministre en charge de l’Economie des Sports Paulin Danho, les nouveaux venus au RHDP ont prié ce dernier de « bien vouloir nous accompagner auprès du directeur-exécutif du RHDP, monsieur Adama Bictogo. Mr le ministre, vous êtes pour nous un général cinq étoiles, nous nous mettons à votre entière disposition comme vos soldats de premier rang, ordonnez, nous exécuterons ».

De son côté, le ministre a exprimé sa joie de les accueillir au sein de la famille politique au pouvoir. « Je vous accueille avec joie aujourd’hui et avec toutes nos félicitations», s’est réjoui Danho Paulin. « Il est passé le temps de la division, le temps de la manipulation de la jeunesse, il est venu le temps de la vérité. La vérité éclate aux yeux. La Côte d’Ivoire avance, elle avance dans tous les domaines et vous avez besoin de venir apporter votre pierre à l’édifice. Nous avons besoin d’une Côte d’Ivoire rassemblée », a-t-il indiqué.

