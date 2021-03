Politique: des noms précités pour succéder à Hamed Bakayoko au RHDP

Après les obsèques du défunt premier ministre, Hambak dont le travail, l’abnégation et la générosité furent reconnus par tous sans exception, place est désormais laissée à la succession de celui-ci au sein du RHDP. Dans la grande famille du RHDP, les esprits ou du moins les gens travaillent en coulisses pour tenter de trouver un remplaçant au maire d’Abobo qui était non seulement un pilier de la politique ivoirienne, mais un élément clé du système Ouattara.

Selon un média, le RHDP travaille actuellement pour trouver un remplaçant au défunt ministre. Ainsi, dans leur parution du 19 mars, le média a cité des noms comme Patrick Achi, premier ministre par intérim, Birahima Tene Ouattara, frère cadet de Ouattara et ministre de La Défense par intérim.

Mais, d’autres noms pourraient aussi se mettre en relief comme Adama Bictogo qui a une riche carrière politique et une expérience politique avancée. Le ministre Kobenan Koumassi Adjoumani pourrait aussi être dans le viseur du président Ouattara, lui qui a montré son total attachement au président lors des élections présidentielles et législatives.

Cependant, de tous les noms suscités, deux méritent de capter notre attention ; il s’agit de Patrick Achi et de Birahima Tene Ouattara. Le premier parce que c’est un fin stratège et un technocrate hors pair. On se rappelle qu’il avait rédigé et élaboré avec son équipe le projet de société du président lors des présidentielles.

Birahima Tene Ouattara également pourrait revendiquer cette place. Tout d’abord parce que c’est un pilier dans le système Ouattara et a été l’un des membres restreints qui ont fondé le RDR. Ensuite, il est le frère cadet du président et la confiance que le président lui témoigne suffit à laisser croire qu’il pourrait jouer un rôle clé dans les prochains remaniements. Enfin, c’est un travailleur infatigable et l’homme de main du président. Qui remplacera véritablement Hamed Bakayoko ? La question reste posée.

Zirkov

