Politique: le député, Hubert Oulaye reçut en audience par le président du PDCI

Il a été mis sous blocus, au plus fort de la crise postélectorale de 2020. Il vient d’être élu député pour le compte des partis PDCI et EDS.

L’ancien ministre de la Fonction publique sous Laurent Gbagbo, Hubert Oulaye, élu député de Guiglo sous-préfecture était à la tête d’une délégation qui a été reçue en audience, ce jeudi 18 mars, par le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié.

À l’issue de cette rencontre, le député Hubert Oulaye a donné les raisons de sa démarche.

«Il s’agit d’une délégation FPI. Mais vous souviendrez qu’il y a quelques mois il y a eu des blocus et moi-même j’ai été victime d’un blocus qui a duré 23 jours. Et c’est grâce à l’intervention du président Bédié que le blocus a été levé. Depuis lors il était important que je lui dise merci», a-t-il indiqué avant de poursuivre.

«J’ai été candidat aux législatives à Guiglo sous-préfecture sous les couleurs de EDS/PDCI. Il faut dire que l’intervention du président Bédié a été déterminante dans la victoire. Je suis venu lui dire merci », a-t-il déclaré.

Il faut relever que l’hôte du président Bédié était accompagné du député Guédé Jean Gervais élu sous la bannière EDS/PDCI à Blolequin.

Le président Bédié a félicité, et a assuré ses hôtes de la poursuite de cette expérience de collaboration qui est inédite en Côte d’Ivoire.

Il faut également indiquer que Dano Djédjé représentait à cette occasion le Secrétaire général du FPI, Assoa Adou.

