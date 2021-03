Politique: le député-maire de Sikensi N’gata Brié Joseph dit ”N’gata Boy” se rallie au RHDP

Cela fait quelques semaines que les résultats des élections législatives en Côte d’Ivoire sont connus. A Sikensi, localité située à environ 75 Km d’Abidjan, c’est toute une nouvelle tête qui prend les reines. Devenant ainsi Député-maire, puisse qu’il était d’abord le premier magistrat de ladite commune, son élection est suite à une histoire.

En effet N’gata Brié Joseph, alias N’gata Boy, a été élu par ses concitoyens dont le désir était de tournée la page et de s’orienter vers de nouvelles perspectives.

Transfuge du PDCI-RDA, Aboh Kouamé Faustin a été successivement maire et ensuite député de Sikensi sous les commandes du RHDP. Homme éloquent et jadis beaucoup aimé par les sikensois, “l’américain” comme on le nomme dans la région, deviendra l’une des personnes les plus détestées par la population. Et alors qu’il nourrissait le désir de se faire réélire en tant que député à sa propre succession, c’est plutôt une autre personne que le RHDP choisitra pour la députation. Cependant il ira aux législatives en tant que candidat indépendant.

Le nommé Edima N’guessan Emmanuel est l’actuel président du Conseil National des Jeunes de Côte d’Ivoire. Il fut le choix du RHDP en remplacement d’Aboh Faustin. Avec son jeune âge et les grandes responsabilités qu’il occupe à la tête du pays, sans oublier ses multiples actions dans la région, Edima était le choix parfait pour faire naître une confiance entre le peuple Abidji beaucoup proche du FPI de Laurent Gbagbo et le parti au pouvoir.

Mais cette population en grande partie hostile au RHDP ne permettra ni à Aboh Kouamé Faustin, ni à Edima N’Guessan Emmanuel de prendre les reines des législatives. Le choix était donc clair : un indépendant pour représenter le peuple aux instances législatives de la Côte d’Ivoire d’où l’élection de N’gata Brié Joseph qui devient le nouveau député de la circonscription de Sikensi-Gomon, commune et sous-préfecture sur 14 candidats qui était engagés.

Sauf que depuis quelques jours, la population de ladite région se dit être trahi par le tout nouveau député. Cette trahison est dû au fait que le député-maire a déposé ses valises au RHDP.

Sur la page Facebook SIKENSI 24 où l’annonce a été faite, les internautes n’ont pas hésité à faire entendre leur opinion. Parmi les différents commentaires qui pullulaient sous le poste, on pouvait lire diverses opinions.

Il y avait ceux qui trouvent en ce ralliement, une noble stratégique pour booster le développement de cette région beaucoup en retard.

De l’autre côté se trouvait un autre groupe de personnes qui criaient à la trahison. Ainsi pouvait-on lire:

Il faut noter que malgré sa proximité à la capitale économique, la région de SIKENSI soufre d’un retard en infrastructures routières et autres pour le développement de la région. Espérons que cet ralliement apporter à ses administrés le meilleur dont ils rêvent depuis longtemps.

Erco Akassi

