Politique: Mabri Toikeusse “il faut un autre référendum pour traiter cette question de limitation d’âge”

(..) c’était une ancienne disposition qui a été retirée et donc nous attendons une suite qui nous permette de mener le débat et de permettre au peuple de Côte d’Ivoire de délibérer et d’adopter la position qui s’impose(..).

Cette portion de l’intervention du président de l’UDPCI ce 25 septembre 2021 est assez capitale. Elle est à la limite une révélation pour le citoyen lambda sur la question de la limitation d’âge à la présidentielle qui fait rage aujourd’hui sur les réseaux sociaux.

Poursuivant dans son intervention, Mabri a même ajouté que c’est par référendum que cette disposition avait été introduite et si cela doit connaître un changement, il faut bien passer par un parallélisme de forme pour y parvenir.

En clair, il faut un autre référendum pour traiter cette question de limitation d’âge.

Sur ce, lors de cette deuxième session du comité central à l’hôtel belle côte ce 25 septembre, Mabri a dit en substance l’attitude que son parti adoptera le moment venu.

” s’il y a un projet dans ce sens, l’UDPCI aura à examiner la question et à se prononcer”.

Cette réalité qui anime même les débats au sein de la classe politique ces temps-ci, la réponse de Mabri semble y donner une véritable confusion et bien plus une révélation de taille.

Selon lui, c’est simplement sur les réseaux sociaux que le débat est houleux pour le moment.

Kraemmanuel

Comments

comments