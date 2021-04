Politique/ Michel Gbagbo, sa ressemblance avec Mahatma Gandhi

Pour faire la politique, il faut avoir une conviction en la chose , connaitre l’histoire de son peuple afin de pouvoir bien le diriger , puis, avoir un mentor. La politique est ce qui fait l’évolution d’un pays . En Côte d’Ivoire, on connait plusieurs générations politiques qui ont marqué l’existence de la nation.

Aujourd’hui , plusieurs nouvelles pépites politiques se montrent peu à peu . Cela donne de l’espoir parce qu’il y a de la relève pour demain. On peut citer Yasmine Ouégnin, Jean Louis Billon , Michel Gbagbo et bien d’autres qui sont assurément les futurs leaders politiques de la Côte d’Ivoire .

Par ailleurs , le fils de l’ex président de la république de Côte d’Ivoire, son Excellence Laurent Gbagbo, fait une très belle entrée sur la scène politique ivoirienne avec le poste de député qu’il a acquis lors des élections législatives de mars 2021.

Certains partisans voient en lui un homme sage , calme et avisé. A coté de son expertise politique , la ressemblance physique entre Mahatma Gandhi et Michel Gbagbo interpelle plus d’un . Le temps clair, les traits du visage un peu similaires, on peut voir une approximative ressemblance physique et idéologique .

Gandhi prônait l’indépendance de son peuple à travers la non-violence . Même s’il a voulu que son peuple le fasse dans la désobéissance civile pacifique , son unique but était de donner à l’Inde la liberté et la démocratie.

En ce qui concerne Michel Gbagbo, son intervention sur la chaine “Life TV” ce mercredi 07 avril 2021 a prouvé ses ambitions démocratiques dans la politique .

Lorsque le journaliste lui a demandé s’il voulait se présenter aux présidentielles 2025 , il a juste dit qu’il va se concentrer sur sa législature. Il verra s’il faut se pencher sur la municipalité . Michel Gbagbo ne veut pas se lancer rapidement dans la lutte pour le fauteuil présidentiel.

C’est vrai que la ressemblance entre lui et Gandhi est quelque peu vrai mais il va falloir mener encore beaucoup de combats pour atteindre le statut et la réputation de Mahatma Gandhi . Ce qu’on peut retenir de cette analyse , c’est que Michel Gbagbo est sur la bonne voie.

