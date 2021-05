Politique: pourquoi Cissé Bacongo ne siège pas à l’Assemblée nationale ?

Dans une publication sur sa page Facebook en date du 26 mai 2021, Kader Abdramane Ouattara suppléant du député de Koumassi, Cissé Bacongo a fait une importante déclaration qui a suscité des interrogations.

Il a annoncé avoir pris fonction en qualité de député membre de la Commission Sécurité et Défense (CSD) de l’Assemblée nationale de la République de Côte d’Ivoire avant de traduire ses remerciements à son mentor, son guide et maître, le Ministre Cissé Ibrahima Bacongo pour la confiance placée en sa modeste personne et qui fait de lui le plus jeune député de l’histoire politique de Koumassi.

Une publication qui suscite des interrogations.

Pourquoi Cissé Bacongo ne siège donc pas à l’Assemblée nationale ?

En effet, si Kader Abdramane Ouattara siège désormais à l’hémicycle, c’est en raison du fait que le ministre Cissé Ibrahima Bacongo, en plus d’être député, est Conseiller du président de la République chargé des affaires juridiques et institutionnelles.

Deux postes incompatibles, car selon la loi votée le 09 septembre 2004 dans son article 3, elle stipule que l’empêchement du Député à exercer son mandat résulte de l’une des situations suivantes : l’acceptation d’une des fonctions incompatibles avec le mandat de Député, telles que prévues aux articles 87 et suivants du Code Électoral, l’accomplissement des obligations militaires ou l’exécution d’un mandat ou d’une mission d’Etat excédant six mois.

Otenia

Comments

comments