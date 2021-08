Politique/ Remaniement au sein du COJEP : le Professeur Nogbou Hyacinthe remplace Diaby Youssouf

Encore une nouvelle nomination au sein du COJEP, parti de Charles Blé Goudé. Du moins, deux nouvelles. Charles Blé Goudé a choisi son ancien camarade de lutte, le Professeur Nogbou Hyacinthe pour diriger son cabinet personnel. Cette décision entérine sa séparation avec Diaby Youssouf, son ancien porte-parole et directeur de cabinet.

Par une décision de nomination au cabinet du Président du COJEP, ont été nommés en qualité de:- Directeur de cabinet : NOGBOU EBISSELI HYACINTHE Porte-parole du président du COJEP : SOLANGE TAGRO« . Cette nouvelle nomination au sein du COJEP et du cabinet de Blé Goudé vient mettre fin à plusieurs mois d’atermoiements. En effet, en se séparant de Diaby Youssouf, Blé Goudé s’enlève une épine du pied. Une épine qui avait pris forme lors des élections d’octobre 2020.

Diaby Youssouf, alors encore porte-parole et Directeur de Cabinet de Charles Blé Goudé est rentré en Côte d’Ivoire et a fait des déclarations incroyables. Se rendant à des campagnes de cadres du RHDP dans le nord et en y tenant des discours plutôt élogieux à l’endroit des hommes de Ouattara. Les déclarations de Diaby Youssouf viennent mettre de l’eau au moulin de ceux qui pensent que Blé Goudé est en deal avec le régime de Ouattara.

S’il fait le mort, Blé Goudé est furieux et très déçu des agissements de Diaby Youssouf en qui il avait une confiance presqu’aveugle. Mais fin tacticien, Blé Goudé veut comprendre les motivations de son ami. Plus le temps passe, plus le fossé se creuse et de l’autre côté les responsables du Cojep mettaient la pression sur Blé Goudé. Ils ne comprennent pas ce qui le lie à Diaby Youssouf au point de lui pardonner toutes ses frasques. Aujourd’hui, Blé Goudé met fin à tout. A côté de lui, il a placé des hommes sûrs.

