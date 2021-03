Politique: retour sur les actions passées de Mireille GUEI actuelle député de Biankouma

Une semaine empreinte de haute action de portée sociale. Tel a été le menu des activités menées par Mireille Guéï, cadre de l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI).

Mireille Guéï gate des enfants de plusieurs localités du département de Biankouma

La fille de l’ancien chef d’Etat, Robert Guéï, était en effet aux côtés des plus démunis des localités de Biankouma et de Kabakouma dans l’ouest montagneux, dans le cadre de cette vaste campagne de solidarité qu’elle y a initiée du mercredi 25 au dimanche 29 décembre 2019.

Dans les localités de Gama, Mangoin Yrongoin, Dio ainsi qu’à la mission catholique de Biankouma, qui ont constitué les 5 premières étapes de sa mission, la fille de l’ancien chef d’Etat major de l’armée ivoirienne, a, à chacune des étapes, distribué de nombreux cadeaux aux enfants des familles les plus démunies.

L’objectif de toutes ces actions étant, selon elle, de rester le plus proche possible des populations et de leur témoigner sa solidarité. A l’étape suivante, celle de Yaloba, c’est l’aspect socio-éducatif de la mission de Dame Mireille Guéï, qui a été privilégié.

Ainsi de nombreuses feuilles de tôle ont été offertes à l’école primaire publique de cette localité. Le lendemain, la bienfaitrice et sa délégation ont mis le cap sur l’EPP Gbombelo où elles ont également fait un important don de tables-bans.

La dernière étape de sa mission a eu lieu, le 28 décembre 2019 à Kabakouma. Là-bas, l’ambiance était plutôt culturelle. Mireille Gueï était la marraine d’une cérémonie de dédicace de musique tradi-moderne Dan.

Les populations de cette localité ont pu, à l’occasion, vibrer aux sonorités de la musique traditionnelle Yacouba et Toura. La bienfaitrice est connue pour être très active dans les actions de développement en faveur des familles les plus défavorisées et de l’autonomisation des femmes de sa région d’origine.

«Il est important d’investir dans les compétences pour accélérer l’autonomisation de la femme. Nous allons faire en sorte qu’avec l’appui des autres cadres de Biankouma, l’autonomisation des femmes et de nos mamans, soit une réalité dans nos localités», promettait-elle en novembre dernier lors d’une réunion organisée par l’Union pour le développement économique et social de Biankouma.

afrique-sur7.fr

