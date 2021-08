Politique : Simone Gbagbo opère son choix

Alors que les yeux sont tournés vers Simone Gbagbo dans la crise qui secoue le Front populaire ivoirien et le départ de Gbagbo dudit parti, cette dernière a sans équivoque, fait le choix du parti qu’elle suivrait.

Laurent Gbagbo rentré au Pays le 17 Juin dernier, a décidé de mettre fin à sa participation aux activités du FPI afin de laisser le libre champ à Pascal Affi N’Guessan qui semble ne pas lâcher la tête. L’ancien président ivoirien a proposé à ses partisans la formation d’un nouveau parti politique et un nouveau départ. Plusieurs personnalités ont adhéré à la proposition mais c’est la position de Simone Gbagbo, l’ex première dame, qui est la plus attendue.

Il a également indiqué avoir eu l’occasion de poser la question à Simone Gbagbo et elle lui a répondu que « si vous m’aimez, vous devez accepter Laurent Gbagbo quoi qu’il arrive comme étant notre chef. À partir de cet instant, nous restons dans le parti que Laurent Gbagbo va former ». Il va sans dire que le parti FPI est en train de se vider de sa substance et que les cadres dudit parti se retrouvent avec le Woody de Mama.

ivoirwebtv

Comments

comments