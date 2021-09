Politique: Stéphane Kipré dissout son parti l'(UNG) au profit de Laurent Gbagbo

L’Union des Nouvelles Générations (UNG) que dirige Stéphane Kipré a tenu son Congrès extraordinaire le samedi 25 Septembre 2021 à la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro.

” L’UNG face aux enjeux et défis de l’appel du référent politique à un grand rassemblement politique pour une nouvelle force politique en Côte d’Ivoire ” était le thème de ce congrès.

Il était donc question pour le Parti du gendre de l’ancien président de la République de trancher sur la question de dissoudre le Parti et se fondre au futur Parti de Laurent Gbagbo dont le congrès constitutif est prévu pour les 16 et 17 octobre prochain.

Rappelons que le 09 août dernier l’ex-Chef d’État ivoirien avait officiellement claqué la porte du Front populaire ivoirien (FPI) pour annoncer la création d’une nouvelle formation politique.

Sans toute autre forme de procès, au terme du congrès et sans surprise, l’UNG a décidé de répondre positivement à l’appel de son référent politique Laurent Gbagbo.

Ils ont tous autorisé le président du Parti Stéphane Kipré dans sa démarche de rejoindre le futur Parti. En tout cas, pour sa part, le gendre de Gbagbo dans un discours fleuve dans une salle de plus de 3000 places, a expliqué aux militants le bien-fondé de cette décision historique.

“L’heure est à la solidarité pour ensemble mener le combat pour l’avènement d’une nouvelle Côte d’Ivoire telle que nous militants de l’UNG avons toujours rêvé. Nous ne pouvons pas nous autoriser à rater ce virage historique qui impactera forcément notre marche commune. Notre responsabilité est grande face à l’histoire et nous n’avons pas le droit de nous dérober. Nous devons y faire face avec courage et persévérance. Nous avons pour obligation de faire les bons choix, de prendre la bonne décision et de nous orienter vers la bonne direction. Voici pourquoi, j’invite l’ensemble des congressistes au nom de tous les militants de l’UNG à répondre oui à l’appel lancé par notre référent politique, le Président Laurent Gbagbo “, a expliqué Stéphane Kipré à ses militants qui pour leur part ont pleinement souscrit à la vision du président de leur Parti.

Poursuivant, Stéphane Kipré a invité ses militants à faire confiance à Laurent Gbagbo.

” Je vous invite à faire confiance au Président Laurent Gbagbo dont le leadership éclairé, nous permettra, j’en suis sûr d’atteindre notre objectif, celui de voir une Côte d’Ivoire réconciliée avec elle-même et prospère “, dira t-il.

Le congrès a vu la présence de nombreux invités de marque dont une forte délégation envoyée par Laurent Gbagbo conduit par le ministre Sébastien Danon Djédjé désigné président du congrès du Parti en gestation.

Enfin, il a félicité Stéphane Kipré et ses militants pour tous les combats menés aux côtés de Laurent Gbagbo.

“Nous sommes fiers et heureux d’être à ce congrès parce que c’est un congrès important. Stéphane Kipré est un garçon rempli de loyauté, un homme fidèle un homme généreux. Il est dans son temps, avec Stéphane Kipré on peut aller loin”, a affirmé Danon Djédjé .

