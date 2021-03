Politique: un deal entre le parti au pourvoir et le conseil constitutionnel, une députée dénonce

Dans une publication de Yannick Lahoua, la députée RHDP de Rubino dame Kouassi Marie révèle un deal entre son parti et le conseil constitutionnel, en vu d’essuyer la honte de la défaite du directeur exécutif du RHDP Adama Bictogo.



《J’ai reçu un coup de fil me disant que ma victoire serait en train d’être échangée contre celle de M. Bictogo à Agboville.

On m’a appelée du village pour m’informer qu’on veut faire un deal sur mon dos, en échangeant ma victoire pour contenter l’opposition à Rubino. Il n’y a pas de fumée sans feu》

Pour dame Kouassi Marie, le conseil constitutionnel serait complice de ces agissements et interpelle l’institution juridique

《J’interpelle le conseil constitutionnel. En 2015, ils ont voulu faire la même chose, mais ça n’a pas marché. Aujourd’hui, les mêmes choses reprennent avec la même personne. Je ne vais pas me laisser faire. Je ne peux pas accepter que ma victoire soit l’objet d’un deal, d’un marchandage politique »

Perle Lola

