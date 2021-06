Politique: une photo RHDP-FPI crée de vives polémiques sur la toile

Les politiciens ivoiriens sont comme deux boxeurs d’un même pays qui s’affrontent pour que l’un d’eux soit le candidat retenu à une compétition mondiale. Ils se battent aux poings mais ils ne sont pas ennemis; ils sont juste des adversaires. Il va de même pour les politiciens; ils sont des personnes dont le métier est mal compris par la plupart d’entre les hommes.

Certains partisans de divers bords politiques vont jusqu’à s’entretuer pour la cause de leur candidat. Pourtant, ce candidat est juste entrain de revendiquer une place qu’un autre revendique , et tout ça pour le même but.

Le mercredi 09 juin 2021, une photo RHDP-FPI crée de vives polémiques, il s’agit de l’image du député-maire de Gbon Kolia et du député de la commune de Yopougon. Touré Alpha Yaya a fait une magnifique photo avec Michel Gbagbo qu’il a balancé sur sa page facebook tout en écrivant ceci:<< avec mon frère Michel Gbagbo Koudou, après la séance de travail avec la commission de défense de l’assemblée Nationale française. Notre objectif, œuvrer pour le bien-être des ivoiriens.>>

A vrai dire, cette photo est l’une des meilleures photos politiques de l’année 2021. C’est beau de voir cette complicité entre ces deux députés qui n’entretenaient pas de très bonnes relations avant les élections municipales du 06 mars 2021.

Le fils de Gbagbo et le “fils” d’Alassane Ouattara sont des modèles de réconciliation pour l’avancement du pays. Ce qu’on retient clairement à travers cette image, c’est que les politiciens ne sont pas des ennemis mais juste des adversaires. Il peut arriver que des paroles un peu trop dures soient dites à l’endroit d’un adversaire politique. Toutefois, la politique n’est pas une guerre, c’est l’art de la défense des intérêts d’un Etat. Chaque politicien veut obtenir cette place et c’est ce qui entraine toutes ces rivalités.

On espère que Michel Gbagbo et Touré Alpha Yaya se sont reconciliés pour une très longue periode.

Soldatduciel

