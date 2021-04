Présidence de l’assemblée nationale/ Amadou Soumahoro n’a pas voté pour lui-même

Chris Yapi, de parler ? Affaire de malaise sur tabouret de président de l’Assemblée nationale là, c’est fort ! Donc, c’était vrai ? Cimetière était tellement sonné qu’il n’a pas pu voter pour lui-même. Amadou, on peut faire ça ?

Au passage, EDS n’a pas été autorisé à prendre la parole en cette première journée de l’Assemblée nationale. Aïe ?

Mais, comment ils vont faire pour lancer la révolution et le changement qu’ils ont promis aux Ivoiriens dans cette institution ? On va aux législatives pour se donner les moyens de battre le pouvoir RHDP, RDR à l’Assemblée nationale et avoir une influence en tant que contrepouvoir.

Ok, on prend nos tabourets et on les regarde faire la révolution tant attendue. Si petite parole vous ne pouvez pas avoir, c’est révolution ou changement que vous allez réussir ?

Perle Lola

