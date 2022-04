Présidence du Faso : le nouveau secrétaire général installé

Le nouveau Secrétaire général de la Présidence du Faso, Mathias TRAORE, a été officiellement installé ce matin par le Directeur de cabinet du Président du Faso, le Chef d’escadron Serge Thierry KIENDREBEOGO en remplacement de Abdoulaye OUEDRAOGO.

Nommé en conseil des ministres le 20 avril dernier, Mathias TRAORE, administrateur civil est appelé à conduire l’administration de la Présidence du Faso en vue d’accompagner la nouvelle dynamique enclenchée par le Chef de l’Etat, Paul-Henri Sandaogo DAMIBA.

Le nouveau Secrétaire général a remercié le Président du Faso pour la confiance placée en lui et réaffirmé sa disponibilité ainsi que son engagement à contribuer pleinement à l’atteinte des objectifs de refondation de la Nation burkinabè sous le magistère du Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA.

« Prenant appui sur cette mission commune et sur l’impérieuse nécessité de résultats, il nous faudra travailler en équipe et en famille, pour créer des effets visibles et positifs au profit de l’administration publique et partant au profit des populations », a indiqué Mathias TRAORE à ses désormais collaborateurs.

Pour lui, le seul grand service que le personnel de l’institution peut lui rendre et qui vaille est de servir avec engagement et exemplarité et ce, conformément aux valeurs et principes du service public.

« Nous ouvrirons ensemble de nouveaux chantiers dans le cadre de l’amélioration de la performance de notre institution pour l’accomplissement des engagements pris par son Excellence le Président du Faso vis-à-vis de la Communauté nationale et la Communauté internationale », a indiqué le nouveau Secrétaire général.

Mathias TRAORE a salué le travail abattu par son prédécesseur, qui constituera selon lui des sillons qui guideront la conduite de sa mission dans à la Présidence du Faso.

Le Secrétaire général sortant, Abdoulaye OUEDRAOGO, a remercié les plus hautes autorités et les différents collaborateurs pour leur accompagnement au cours de son passage au sein de l’institution.

Le Directeur de cabinet du Président du Faso a invité le Secrétaire général entrant à se mettre à la tâche pour relever les défis actuels et futurs de l’administration présidentielle, et souhaité bonne fin de carrière au Secrétaire général sortant.



