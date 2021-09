Présidentielle 2025: en Avril 2022 les députés examineront une proposition de loi limitant l’âge à 75 ans

A l’ouverture de la session parlementaire d’avril 2022, un texte de loi d’origine parlementaire portant modification des conditions d’éligibilité à la présidence de la république avec limitation de l’âge à 75 ans et visite médicale, sera sur la table des députés.

“La proposition de loi que les députés auront à étudier en avril prochain porte sur:

La limitation de l’âge à 75 ans pour la présidentielle.

la limitation de l’âge à 75 ans pour les législatives, pour les municipales, pour les régionales.

la limitation de l’âge à 75 ans pour occuper la tête de toutes les institutions de la république (Assemblée nationale, Senat, grande médiateur, haute autorité de la bonne gouvernance, Conseil économique, grande chancellerie, etc) et les conseils d’administration des sociétés d’État.

Il ne sera plus possible à un chef de l’État de nommer à la tête des institutions, des gens qui ont été mis à la retraite dans la fonction publique et dans le privé et qui ont atteint 75 ans révolus.”

