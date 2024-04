Présidentielle 2025: Laurent Gbagbo investit candidat du le PPA-CI le 10 Mai

𝟭- Le Comité Central du Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), s’est réuni en Session extraordinaire ce jour, samedi 13 avril 2024, de 10h à 12h30 au Cabinet du Président du Parti sis à Cocody Riviera -Attoban, sous la présidence de Son Excellence le Président Laurent GBAGBO, Président du PPA-CI.

𝟮- La présente session, convoquée en application des résolutions du Comité central du 9 mars 2024, a portée sur un seul point : la convocation d’une Convention pour la désignation formelle et solennelle du candidat du PPA-CI à l’élection présidentielle de 2025.

𝟯- Avant d’aborder l’unique point inscrit à l’ordre du jour, le Président du Parti a réitéré ses remerciements à l’endroit des sympathisants, des militantes et militants, des cadres ainsi que des membres de la Direction du PPA- CI pour la réussite de la Fête de la Renaissance qui s’est tenue les 5 et 6 avril à Agboville.

𝟰- Le Président Laurent GBAGBO, rappelant la déclaration faite par le PPA-CI concernant le souvenir du 11 avril, a réaffirmé sa vision d’une Côte d’Ivoire résolument engagée sur la voie du renouveau, dans une dynamique positive, débarrassée de rancœurs , rancunes et amertumes personnelles, pour ouvrir une nouvelle ère d’espérances.

𝟱- Abordant la question de la Convention, le Président du Parti a soumis au Comité central ses propositions sur la date, le lieu, le format et le nom de la personnalité à désigner pour présider les assises.

𝟲- Après en avoir discuté le Comité central a adopté l’ensemble des propositions faites au nom du Secrétariat général par le Président du Parti.

7-Ainsi le comité central a décidé que le PPA-CI tiendra une convention le 10 mai 2024 au Sofitel Hotel Ivoire dAbidjan, dans un format 2000 délégués pour la désignation formelle et solennelle du candidat du PPA-CI à l’élection présidentielle de 2025.

8- Le comité central a désigné la camarade Odette Sauyet Likikouet, vice-Présidente du Conseil stratégique et politique (CSP), pour présider les assises de cette convention.

𝟵- Le Comité central, rappelant ses résolutions de la session ordinaire du 9 mars 2024, engage à nouveau la Direction et l’ensemble des structures du Parti à tout mettre en œuvre pour obtenir, dans les plus brefs délais, la réinscription du Président Laurent GBAGBO sur la liste électorale et adresser tout aussi urgemment aux autres questions déjà identifiées pour des élections transparentes et crédibles.

𝟭𝟬- Le Comité central salue et félicite la représentation PPA-CI France, qui a lancé une marche, ce même samedi 13 avril 2024, pour demander la réinscription du nom du Président Laurent GBAGBO sur la liste électorale.

𝟭𝟭- Le Comité central appelle l’ensemble des militants du PPA-CI à se tenir mobilisés pour les luttes inévitables à mener et reste saisie des diligences confiées à la Direction du Parti.